OM : Daniel Riolo dézingue Dimitri Payet après Bordeaux

La présence de Dimitri Payet n’a pas permis à l’ OM d’aller s’imposer à Bordeaux (0-0), dimanche soir en clôture de la 22e journée de Ligue 1. Selon Daniel Riolo, le Réunionnais de l’ Olympique de Marseille est tout simplement surcoté.

Dimitri Payet, l’élément moteur de l’effectif de l’ OM ?

L’ OM brille cette saison et est 2e de Ligue 1. Une performance que les observateurs expliquent par le coaching d’André Villas-Boas, nommé sur le banc fin mai. Sont également mis en avant l’apport des recrues estivales (Alvaro Gonzalez, Dario Benedetto et Valentin Rongier) et le retour en forme de certains joueurs (Steve Mandanda, Jordan Amavi, Morgan Sanson…)

Mais pour la plupart des observateurs, Dimitri Payet est le joueur clé de l’écurie olympienne. Un avis partagé sur RMC Sport par Daniel Riolo. Le célèbre journaliste estime que c’est effectivement grâce à la technique de l’ancien Hammer que l’ OM gagne. Le confrère reconnaît que l’ex-Stéphanois est « un joueur clé ».

Daniel Riolo enrage d'entendre que Dimitri Payet est un génie

Mais Daniel Riolo ne veut pas entendre dire que Dimitri Payet est « un joueur stratosphérique ou un génie du football… ». Les observateurs avaient expliqué que l’ OM avait été accroché par le SCO Angers (0-0, 21e journée de Ligue 1) parce que le Réunionnais n’était pas présent.

L’ex-Lillois était aligné face aux Girondins de Bordeaux. Mais il n’a rien pu faire. C’est vrai qu’ « il est à l’initiative de la plus belle action de l’OM avec l’ouverture sur Radonjic ». Mais pour le niveau où on le situe, une seule action dans un classique, c’est clairement insuffisant. Alors, le célèbre journaliste ne veut plus entendre dire que Dimitri Payet est un génie.