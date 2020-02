ASSE : Défaite à Metz, Ménès n'est pas tendre avec Claude Puel

Cinq défaites lors des six dernières journées de Ligue 1. C’est le triste bilan de l’ ASSE. Après la défaite contre le FC Metz, Pierre Ménès a alerté les Verts sur leur chute libre au classement.

Ménès a vu une équipe de l' ASSE à la rue contre le FC Metz

L’ ASSE continue de dégringoler au classement de la Ligue 1. Quatrième à l'issue de la 13e journée, l’équipe de Claude Puel a chuté au fil des journées, jusqu’à la 15e place. En effet, l’AS Saint-Étienne a perdu 5 de ses 6 derniers matchs en championnat, soit 3 points pris sur 18 possibles. Conséquence de ces mauvais résultats, les Verts sont sérieusement menacés. Ils n’ont plus que 4 petits points de plus que le Dijon FCO qui est à la 17e place.

Dans son analyse du match perdu par l’ ASSE face au FC Metz (3-1), Pierre Ménès alerte l’équipe de Claude Puel. « Le spectacle n’a pas été étourdissant du côté des Stéphanois, auteurs d’un match assez minable à Metz », a-t-il martelé d’entrée sur son blog.

« Pour le coup, on a vu une équipe de Sainté informe et inattentive sur le plan défensif, comme sur le premier but de Opa Nguette où Miguel Trauco est à la rue et sur le second où Stéphane Ruffier est loin d’être inoubliable », a commenté le consultant de Canal+ ensuite.

Rappelons que le FC Metz a battu l’ ASSE grâce à un doublé de Opa Ngette et un but d’Habib Diallo. « Une victoire messine nette et sans bavure », selon Pierre Ménès.

La gestion de Claude Puel critiquée par Pierre Ménès

Le journaliste sportif ne s’est pas contenté de rappeler les actions de but des Grenats sur lesquels il a mis certains joueurs en cause. Il a également critiqué la gestion de l’entraineur des Stéphanois. « J’ai du mal à lire la ligne directrice de Claude Puel. Il ne fait jouer que des jeunes quand les anciens sont blessés, et remet tous les anciens quand ils reviennent alors que certains jeunes ont performé en leur absence », a-t-il déploré.

Le chroniqueur a terminé son analyse par une alerte. « Je veux bien qu’on attende l’année prochaine pour voir le projet de Claude Puel se mettre en place. Mais il faudrait quand même faire attention parce que là, le club est 15e au classement et glisse lentement mais sûrement », a-t-il prévenu. Après son déplacement à Metz dimanche, l' ASSE reçoit l' OM, ce mercredi 5 février au stade Geoffroy-Guichard (21h).