PSG Mercato : Thomas Tuchel, son message pour Kylian Mbappé

Présent en conférence de presse, Thomas Tuchel s'est exprimé sur la polémique Kylian Mbappé. Et l’entraineur parisien a tenu à calmer le jeu pour son jeune attaquant. Le coach allemand a aussi prevenu les éventuels courtisans concernant son joueur.

Le message clair de Thomas Tuchel pour Kylian Mbappé

Entraineur du PSG, Thomas Tuchel semblait doucement perdre le fil avec certains cracks de son vestiaire. Depuis quelques temps, des bruits contestant les ordres du technicien allemand sont évoqués par la presse. Dernier exemple en date, la sortie tumultueuse de Kylian Mbappé au parc des Princes.

Remplacé samedi dernier, lors de la victoire du PSG face à Montpellier (5-0) , le prodige tricolore est sorti en montrant des signes d’agacement et de frustration. De quoi relancer les rumeurs sur ses envies de départ et sur sa relation avec son coach. Certains y ont vu une forme de manque de respect ou une tension réelle entre les deux hommes. Mais Thomas Tuchel est venu en personne détendre l’atmosphère.

Présent en conférence de presse ce lundi, le coach parisien a dégonflé cette polémique grandissante, assurant que sa décision était purement sportive. « Ce sont des choses qui arrivent et ça n’a rien de personnel entre lui et moi », a-t-il précisé. Thomas Tuchel se serait sans doute bien passé de « cette polémique ». Il regrette clairement le fait que les observateurs se soient focalisés sur ce geste d'humeur au détriment du résultat du match. « Ce sont des choses qui arrivent, mais le problème, c'est qu'il y a des caméras, des journalistes et des spectateurs qui veulent en faire toute une histoire », a-t-il déploré.

Le PSG a sa stratégie pour son crack

Concernant l’avenir de Kylian Mbappé, l’entraineur du PSG a également fait passer un message lourd de sens. Si le Real Madrid insiste pour recruter le natif de Bondy, le club parisien a déjà sa stratégie sur ce dossier. Leonardo entend faire respecter l’institution parisienne face aux autres cadors européens, comme il l’a démontré dans le dossier Neymar, Cavani et Kurzawa.

Une position ferme et une stratégie totalement approuvée par Thomas Tuchel. « J’ai toujours dit qu'on avait besoin d'un club fort et d'une institution courageuse. Tout cela est nécessaire. C'est capital pour tenir les objectifs », a laissé entendre le coach parisien.

Les éventuels prétendants sont donc prévenus. Le PSG ne fera aucun compromis concernant un éventuel transfert de ses cracks. Pour le moment, le Paris Saint-Germain s’active en coulisse pour prolonger le bail du champion du monde.