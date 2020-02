LOSC Mercato : Nicolas Gaitan, les révélations de Gérard Lopez

Le LOSC a recruté Nicolas Gaitan, en toute fin du mercato hivernal. Lors de la présentation officielle de l’expérimenté milieu de terrain, le président Gérard Lopez est revenu sur les coulisses de son transfert.

Les coulisses de la signature de Nicolas Gaitan au LOSC

Recruté officiellement par le LOSC, juste avant la fermeture du marché des transferts, Nicolas Gaitan a été présenté en conférence de presse, ce lundi 3 février. L’international argentin a révélé que José Fonte, son ancien coéquipier au sein du club chinois Dalian Yifang, l’a incité à rejoindre le club nordiste. Il avait pourtant plusieurs positions.

« Je me sens bien. J'ai eu plusieurs offres, mais je voulais faire le bon choix du projet. José m'a parlé des installations, des conditions d'entraînement, du groupe. J'ai pris ma décision », a indiqué le joueur de 31 ans.

Pour rappel, l’ancien joueur du Benfica Lisbonne ou encore de l’Atlético Madrid a signé un contrat de courte durée, soit jusqu’à fin juin 2020. Mais avec une option de deux saisons supplémentaires, à l’issue du présent exercice.

Lors de son intervention face à la presse, Gérard Lopez a fait savoir que Nicolas Gaitan était courtisé depuis un temps par le LOSC. « Nous avons toujours une liste de joueurs jeunes et expérimentés à notre disposition, explique Gérard Lopez, le président. On suivait Gaitan depuis un moment », a-t-il appris.

Deux clubs de Ligue 1 ont tenté de doubler le LOSC sur le dossier Gaitan

Selon le dirigeant, son club était même à la lutte avec des écuries de Ligue 1 pour l’ancien joueur de Boca Juniors. « Deux autres clubs français ont également essayé de le recruter. Il a pu se libérer de la MLS. On a bouclé son arrivée jeudi soir », a révélé le président de Lille OSC, avant de décrire le profil du milieu de terrain.

« Nicolas Gaitan a joué à différents postes et a disputé la Ligue des Champions et la Ligue Europa. Il est capable d'éliminer, de trouver les intervalles par sa qualité de passes et d'amener des centres. Cela offre un choix supplémentaire à Christophe Galtier qui pourra disposer de plusieurs options », a apprécié Gérard Lopez.

Nicolas Gaitan se tient prêt pour rejouer

Transfuge du Chicago Fire en Major League Soccer, Nicolas Gaitan n'a plus joué depuis le 19 octobre 2019. Son club n’étant pas qualifié pour les play-offs de la MLS, il est en vacances depuis 3 mois. Cependant, il avoue qu’il se tient prêt à rejouer le plus tôt possible.

« Je me suis entraîné tous les jours individuellement et spécifiquement depuis mon dernier match. Je voulais me tenir prêt si une opportunité se présentait. Je me sens bien », a rassuré la recrue du LOSC. « Je sais que la Ligue 1 est un Championnat physique et intense. J'ai participé à des matchs européens… Je pense que je n'aurais pas de problème d'adaptation parce que j'ai fait presque toute ma carrière en Europe », a poursuivi l’Argentin.

Notons que les Dogues accueillent le Stade Rennais, ce mardi 4 février( 19h), au stade Pierre Mauroy.