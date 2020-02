OM : Dario Benedetto va t-il retrouver le chemin des filets ?

Dario Benedetto a une nouvelle fois été transparent lors du déplacement de l’ OM à Bordeaux (0-0), dimanche soir en clôture de la 22e journée de Ligue 1. Mais pas de quoi inquiéter Steve Mandanda ni André Villas-Boas, convaincus que l’attaquant argentin va retrouver le chemin des filets pour le grand bonheur de l’ Olympique de Marseille.

OM : Steve Mandanda très optimiste pour Dario Benedetto ?

L’ OM n’a pas trouvé le chemin des filets sur les deux dernières journées de Ligue 1 (0-0 face au SCO Angers et 0-0 à Bordeaux). De quoi se poser des question sur l’apport de Dario Benedetto, qui n’a plus marqué le moindre but depuis le 21 décembre.

Mais Steve Mandanda reste très élogieux envers son coéquipier. Après la rencontre à Bordeaux, le gardien de l’ OM s’est dit conscient que l’Argentin ne marque plus. Mais pour le capitaine marseillais, il n’y a pas lieu de s’inquiéter parce que Dario Benedetto « apporte énormément dans le jeu » des Phocéens. D’ailleurs, le champion du monde est sûr que l’ancien Xeneize « va… mettre des buts et surtout… faire gagner des matchs » à l’écurie phocéenne.

Villas-Boas justifie la prestation moyenne de Dario Benedetto

Présent en conférence de presse d’après-match, André Villas-Boas a également évoqué la prestation de Dario Benedetto à Bordeaux. Selon le technicien portugais, l’Argentin ne s’est pas montré à son avantage parce qu’il « n’a pas eu des appuis en première mi-temps » à cause des longs ballons joués par l’ OM. En outre, l’avant-centre olympien n’était pas au top de sa condition physique et c’était même un « risque » de le faire jouer.

Mais le Marseillais de 29 ans n’est point affecté, loin de là. Il met tout en oeuvre pour retrouver le chemin des filets. Ce qui devrait le remettre en confiance.