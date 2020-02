Stade Rennais mercato : Létang surpris du pari de Ben Arfa

Après son départ du Stade Rennais en juin dernier, Hatem Ben Arfa a finalement fait le choix de rejoindre le Real Valladolid cet hiver à la plus grande surprise des fans français. Et Olivier Létang, le président rennais, s’est prononcé sur la décision de son ancien joueur.

Olivier Létang est heureux pour Hatem Ben Arfa

Hatem Ben Arfa va découvrir la Liga cette saison. Arrivé en Espagne, le Français s’est officiellement engagé avec le Real Valladolid sous la forme d’un prêt allant jusqu’à l’issue de la saison. Il a rejoint un club qui ne fait pas partie de l’élite de la Liga. Un choix de HBA qui interpelle, surtout quand on sait que le milieu offensif aurait pu s’engager avec un club plus ambitieux.

En effet, plusieurs écuries se sont bousculées pour arracher la signature du milieu offensif. Le FC Nantes a montré un grand intérêt. Le Genoa, le Galatasaray, le FC Séville, la Sampdoria… tous auraient discuté avec l’entourage de l’ancien Parisien en vue d'un transfert. Mais Hatem Ben Arfa a fait le choix de rejoindre le Real Valladolid, qui n’est pas un cador européen, loin de là. Un choix surprenant pour un joueur au talent fou. Toutefois, Olivier Létang est très ravi pour son ancien joueur.

En marge de la présentation officielle de Steven Nzonzi à la presse, le président du Stade Rennais a confié qu’il est « content pour le football qu’il rejoue », car « sa place est sur le terrain ». Olivier Létang espère que son ancien joueur « retrouvera les terrains le plus vite possible », lui qui n’a plus rejoué au football depuis huit mois.

Un pari risqué pour l’ancien Rennais

Hatem Ben Arfa va tenter de se relancer en Liga espagnole sous les couleurs du Real Valladolid. Toutefois, force est de constater que le choix de l’ancien Rennais est surprenant, voire risqué. S’il est au niveau, le joueur de 32 ans pourrait rapidement rebondir chez un cador espagnol ou même continuer l'aventure avec les Blanquivioletas si le club parvient à franchir un palier. Dans le cas contraire, une mauvaise expérience en Liga porterait un coup dur à sa carrière de joueur.

En attendant, l’ancien parisien pourrait faire ses débuts sous ses nouvelles couleurs lors du match contre Villareal, prévu ce samedi à partir de 18 heures.