AS Monaco : Défaites, Robert Moreno au bord de la crise ?

Robert Moreno, le nouvel entraineur de l’AS Monaco s’est fixé un défi avec son équipe, avant le match contre l'Angers SCO, dès ce mardi 4 février (19h), au Stade Louis-II.

Robert Moreno ne veut pas parler de crise à Monaco

L’AS Monaco a été battu (1-3) par le Nîmes Olympique (19e de Ligue 1), samedi au stade Louis-II. C’est la deuxième défaite de suite sur le même score pour l’équipe de Robert Moreno. Elle avait perdu contre le RC Strasbourg, lors de la 21e journée. On croyait pourtant les Monégasques guéris après avoir tenu le PSG en échec (3-3) et infligé un 5-1 au LOSC précédemment. En effet, le club du Rocher est retombé dans ses travers, en prenant six buts en deux matchs.

Malgré la période compliquée, Robert Moreno est confiant pour la suite de la saison. Il ne veut pas entendre parler de crise dans la Principauté. « Il y a une crise quand les joueurs ne veulent pas faire les efforts. Avec notre comportement, je suis sûr que nous aurons beaucoup de victoires d'ici à la fin du championnat », a-t-il rassuré en conférence de presse, ce lundi.

Le coach de l'AS Monaco rêve de gagner tous les matchs restants !

« On va gagner, c'est sûr. Je suis tranquille avec ça, l'équipe a beaucoup de qualités », a insisté le technicien espagnol, dans des propos rapportés par L'Équipe. Robert Moreno a fait savoir que « tous les joueurs veulent gagner, tous ensemble ». Selon le successeur de Leonardo Jardim, il « a parlé avec ses joueurs » après le match perdu à Nîmes.

« Nous sommes tous sur le même bateau. Nous devons être calmes, avoir la confiance, bien travailler, encore plus et faire mieux. Il faut gagner tous les matchs », a indiqué l’entraineur de l’AS Monaco, avant la réception d’Angers SCO ce mardi.

L'équipe du président Dmitri Rybolovlev est 14e de Ligue 1 avec 29 points. Quant aux Angevins ils sont 13es avec 30 points. Ce match comptant pour la 23e journée est donc une confrontation directe entre deux adversaires en difficulté.