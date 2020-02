Bordeaux - OM (0-0) : Plusieurs superviseurs présents en tribunes

Toutes les personnes présentes dans les tribunes du Matmut Atlantique lors du choc entre les Girondins de Bordeaux et l’ OM (0-0, 22e journée de Ligue 1) n’étaient pas que des supporters. Il y avait également des personnes venues superviser la rencontre.

Bordeaux-OM : une rencontre massivement supervisée ?

Les tribunes du Matmut Atlantique ont reçu assez de monde lors du classique entre les Girondins de Bordeaux et l’ OM. Mais tout le monde n’était pas présent pour vibrer au rythme de la rencontre.

Selon les informations divulguées par La Provence, il y avait également assez de superviseurs parmi les spectateurs de la rencontre. Le quotidien régional assure que deux clubs français, à savoir le Stade Rennais et le FC Lorient (Ligue 2), avaient dépêché des scouts pour observer des joueurs. Il y avait également des émissaires de clubs espagnols (Villarreal, Valence FC, Atlético Madrid et Eibar) et d’une formation de Premier League (Wolverhampton).

Les joueurs supervisés pendant la rencontre ?

Le tout est désormais de savoir quels joueurs ont été supervisés. Selon le média, le joueur des Girondins de BordeauxHwang Ui-jo faisait partie de ces joueurs. L’attaquant bordelais aurait été supervisé par un envoyé de la Fédération Coréenne de Football. En revanche, la source reste muette sur les autres joueurs qui ont été observés par les superviseurs massivement présents dans les tribunes du Matmut Atlantique dimanche soir.

Mais que de grosses écuries comme le Valence FC et l’ Atletico Madrid aient dépêché des scouts semble vouloir dire que certains joueurs observés sont de très bons joueurs ou des joueurs très prometteurs. Et on se demande bien quel joueur de Ligue 1 a bien pu être supervisé par les envoyés du FC Lorient.