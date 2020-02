PSG : Et pourquoi pas Manchester United pour Edinson Cavani ?

Alors qu’il était décidé à rejoindre l’Atlético Madrid cet hiver, Edinson Cavani est finalement resté au PSG. En attendant la fin du contrat de l’attaquant de 32 ans en juin 2020, une ancienne gloire de Manchester United rêve de lui chez les Red Devils.

Quelle destination pour Edinson Cavani à l'été ?

Edinson Cavani avait fait le choix de l’Atlético Madrid cet hiver, parmi les nombreux clubs qui le courtisaient. Mais les négociations avec le PSG, en vue de son transfert chez les Colchoneros, ont échoué. Selon les explications de Leonardo, le club de la capitale n’a pas trouvé d’accord avec les prétendants du buteur.

« Le dossier Cavani est clos. On n’a pas eu d’accord avec d’autres clubs. On n’a jamais pensé le vendre, mais il y a eu un moment où on a étudié les propositions. Le joueur est disponible pour jouer avec l’équipe », avait informé le Directeur sportif du Paris Saint-Germain, quelques heures avant la fermeture du marché des transferts de l’hiver.

L’avant-centre uruguayen va donc aller au bout de son bail au PSG, puis il sera libre de s’engager avec le club de son choix à l’été. Ayant tenté en vain de recruter Edinson Cavani, Manchester United et Chelsea seront, à n’en point douter, de sérieux concurrents de l’Atlético Madrid lors du mercato estival.

Cavani recommandé à Manchester United par Van Persie

D’ailleurs, un ancien buteur des Mancuniens souhaiterait voir l’attaquant du PSG à Old Traford. Répondant à la question d’un supporter sur le joueur qu’il aimerait voir renforcer les Red Devils, Robin Van Persie n’a pas hésité un seul instant. « Edinson Cavani. Un joueur brillant et disponible. Une machine à buts », a indiqué l’ancien joueur de Man U, dans des propos rapportés par RMC Sport. Le Néerlandais a porté les couleurs du club anglais entre 2012 et 2015.