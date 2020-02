Chelsea Mercato : Barça, Willian a tranché pour son avenir

Régulièrement associé au FC Barcelone, Willian n’a pas bougé de Chelsea durant ce mercato hivernal. Et l’international brésilien a une idée précise pour la suite de sa carrière.

Le FC Barcelone déjà fixé pour Willian

Privé de Luis Suarez pendant quatre mois, le FC Barcelone souhaitait recruter un nouvel attaquant durant ce mercato hivernal. Le club catalan a alors ciblé plusieurs renforts offensifs, dont Willian. Un intérêt catalan qui ne date pas d’aujourd’hui.

Depuis l’été dernier, le milieu offensif de Chelsea est régulièrement annoncé dans le collimateur du géant catalan. Le FC Barcelone envisagerait de le recruter et suivrait de très près l’évolution du dossier. Il faut dire que Willian est sous contrat avec Chelsea jusqu’en juin 2020. Si aucune prolongation n’intervient, il quittera gratuitement le club londonien à l’issue de la saison. Une situation contractuelle qui attire alors l’attention de plusieurs clubs européens, dont le Barça.

Pour le FC Barcelone, ce serait une opportunité en or de s’attacher les services d’un crack brésilien sans avoir à débourser le moindre centime en indemnité de transfert. Mais le club catalan vient de recevoir une réponse négative sur cette piste offensive.

Une prolongation en vue pour Willian ?

En effet, selon les informations d’ESPN, Willian ne serait pas du tout intéressé par le projet catalan. Son premier choix serait de poursuivre l’aventure en Premier League sous les ordres de Franck Lampard. L’ailier polyvalent souhaiterait renouveler son contrat avec Chelsea et poursuivre son aventure avec le club londonien. Mais reste à savoir si les dirigeants britanniques seront prêts à prolonger le joueur de 31 ans. On en saura un peu plus dans les mois à venir.

Pour l’heure, les Blues ne montrent aucun empressement à prolonger l’attaquant brésilien. Ils souhaitent patienter avant de prendre une décision. De quoi faire planer le doute sur l'avenir de l'ancien joueur du Shakhtar Donetsk.