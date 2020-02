PSG : Pourquoi la polémique Tuchel - Mbappé ne devrait pas être

La sortie de Kylian Mbappé du terrain lors du match entre le PSG et le Montpellier HSC ne devrait pas être source de polémique selon Bixente Lizarazu. Néanmoins, l'ancienne gloire des Bleus fait un reproche à Thomas Tuchel.

Thomas Tuchel n'en veut pas à Kylian Mbappé

Kylian Mbappé n’était pas du tout content de son entraineur Thomas Tuchel, lors de sa sortie du terrain lors de la réception du Montpellier HSC. Alors que le PSG menait déjà 5 buts à 0 sur son terrain, l’entraineur du PSG a décidé de faire sortir le natif de Bondy pour le remplacer par Mauro Icardi (68e). Mais le champion du monde n’a pas caché sa colère au moment de quitter l’aire de jeu. Même lorsque son coach voulait le féliciter comme il se doit (il a été auteur d’un but), Kylian Mbappé a fait la moue.

« C’est la même chose avec les changements. J’ai décidé que, comme le match était plié, c’était le moment de faire souffler Kylian et Pablo Sarabia, pour donner du temps à Mauro Icardi et Edison Cavani qui le méritaient », a expliqué Thomas Tuchel, ce lundi, en conférence de presse. Selon lui, il n’y a pas de crise entre lui et certains de ses joueurs au sujet de ses choix sportifs.

« Ce n’est pas une crise, je ne suis pas énervé personnellement. Il faut aussi gérer ces joueurs dans une équipe forte, pas une équipe divisée. C’est un sport collectif. Il n’y a qu’ensemble qu’on peut être plus fort. Je ne suis pas en colère. Il y a des moments dans une saison où la relation est plus facile, d’autres où il y a des désaccords, c’est absolument normal entre un coach et un joueur », a expliqué le technicien allemand, dans des propos relayés par Foot Mercato.

Lizarazu ne condamne pas l'attitude de Mbappé

Réagissant à la polémique suscitée par le saut d’humeur de Kylian Mbappé, Bixente Lizarazu a estimé que le coach du PSG n’aurait pas dû régler cela devant la presse. « Est-ce que Thomas Tuchel a raison de régler ça devant les caméras ? Pas forcément parce que ça grossit le problème », avait-il déploré dans Téléfoot dimanche.

« Après, je pense que c’est important qu’un joueur ait cette exigence et Kylian Mbappé l’a. Un joueur qui est énervé parce qu’il doit sortir, ça ne me gêne pas plus que ça. Je crois qu’il ne faut pas en faire une affaire d’État, ça arrive dans d’autres clubs », a soutenu l’ancien joueur du Bayern Munich et de l’Équipe de France.

Rappelons que Thomas Tuchel avait réagi une première fois au comportement de Mbappé, lors de la conférence de presse d’après-match, samedi soir. « C’est dommage. Quelqu'un doit décider qui sort et qui rentre et c'est moi. Une sanction ? Je dois dormir un peu et réfléchir. Après, je prendrai une décision demain (dimanche, ndlr) », avait-il soufflé.