AS Monaco : Gelson Martins, une faute, une double sanction

Gelson Martins va vivre de longs moments de solitude. L'AS Monaco n'avance pas en ligue 1 et Robert Moreno et ses joueurs sont déjà sous pression. La direction du club a décidé de frapper un grand coup.

L'AS Monaco a décidé de sanctionner Gelson Martins

En effet, l'attaquant international Portugais a été l'auteur d'un geste d'humeur qui ne passe pas. Comme nous vous l'avons dit, Gelson Martins risque gros après avoir bousculé deux fois l'arbitre de la rencontre opposant l'ASM à Nîmes. La Ligue de Football Professionnel (LFP) va statuer sur son cas jeudi. Le syndicat des arbitres de l'elite a demandé la plus grande fermeté dans ce dossier. Pour son geste, l'attaquant de l'ASM risque huit mois de suspension. Pour ne rien arranger, son club va lui aussi le sanctionner.

Oleg Petrov, vice président de l'ASM a décidé de sanctionner Gelson Martins pour son geste d'humeur. « Son attitude n'est pas acceptable, ni pardonnable », a précisé le dirigeant. « Il s'est excusé auprès de l'arbitre personnellement dès la fin de la rencontre et à travers les réseaux sociaux. Lorsque je lui ai parlé, j'ai vu qu'il ressentait vraiment qu'il avait commis une erreur. Il n'est pas une personne violente. Cela a donc été une surprise. Il m'a dit avoir vécu une semaine très compliquée. Cela ne peut pas expliquer son geste et le pardonner, mais peut aider à le comprendre en partie. »

Robert Moreno est aussi sous pression car les résultats sont mauvais





L'ASM n'y arrive toujours pas en championnat. Éliminé de la Coupe de France par l'AS Saint-Étienne, Monaco continu de perdre du terrain en ligue 1. La qualification en Ligue des Champions cette saison ressemble de plus en plus à une mission impossible. Avec onze points de retard sur la troisième place, l'ASM n'a plus le droit à l'erreur si elle veut conserver ses chances de jouer la Ligue des Champions la saison prochaine.