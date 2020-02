FC Nantes : Coup dur pour Gourcuff avant le match contre le PSG

Ce mardi, le FC Nantes croise le fer avec le leader du championnat, le Paris Saint-Germain. Et pour cette rencontre, Christian Gourcuff a quelques soucis à se faire. L’entraineur nantais devra composer avec un effectif amoindri face au PSG.

FC Nantes : Gourcuff privé d’Alban Lafont

Ce mardi à partir de 21h05, le FC Nantes accueille le Paris Saint-Germain dans le cadre de la 23e journée de Ligue 1. Une rencontre très importante pour les Canaris. Après trois défaites consécutives, le club nantais souhaite renouer avec le succès à la Beaujoire. Les Nantais sont déterminés à obtenir un résultat positif à domicile face à l’ogre parisien. Mais la mission s’annonce très compliquée pour les Canaris.

Pour cette rencontre, Christian Gourcuff devrait se passer des services d’Alban Lafont. Le gardien de but souffre d’une fatigue musculaire et ne sera pas de la partie. Il a été ménagé pour la réception du PSG. L’entraineur nantais n’a pas voulu prendre de risque. Alban Lafont vient gonfler les rangs de l’infirmerie du FC Nantes. Un coup dur pour Christian Gourcuff déjà privé de quelques joueurs, dont Nicolas Pallois et Kalifa Coulibaly.

Alban Lafont sera remplacé par Denis Petric dans les buts nantais. Bridge Ndilu n’a également pas été retenu pour la rencontre. En revanche, Thomas Basila et Josué Homawoo sont de retour dans le groupe nantais. Percy Prado pourrait être aligné à la place Dennis Appiah (blessé).

Côté parisien, on note aussi des absences et non des moindres. Le club parisien sera privé de quelques joueurs, dont Neymar. Le Brésilien est blessé et forfait pour le match contre le FC Nantes. Sa durée d’indisponibilité n’est pas connue. Abdou Diallo est lui aussi indisponible pour 3 voire 4 semaines, a annoncé le club parisien sur son site officiel.

Le groupe du FC Nantes :

Olliero, Petric - Basila, Girotto, Homawoo, Prado, Traoré, Wagué - Abeid, Benavente, Blas, Krhin, Louza, Moutoussamy, Touré - Bamba, Emond, Simon.