AS Monaco Mercato : Tchouaméni justifie son départ de Bordeaux

Lors de sa présentation officielle, ce lundi, Aurélien Tchouaméni a justifié son transfert de chez les Girondins de Bordeaux à l’AS Monaco.

Aurélien Tchouaméni à Monaco pour franchir un palier

Formé à Bordeaux, Aurélien Tchouaméni a quitté le cocon familial cet hiver et a signé à l’AS Monaco. Les Monégasques ont proposé un gros chèque de 20 M€ aux Girondins pour transférer le très prometteur milieu de terrain.

Présentée en conférence de presse ce lundi, la recrue monégasque a expliqué son choix. « J’étais bien à Bordeaux, mais Monaco est une nouvelle étape dans ma carrière », a-t-elle indiqué d’entrée. À la question de savoir si son choix est un pari, le joueur de 20 ans a répondu : « Oui et non ».

Selon Aurélien Tchouaméni « c’est un pari dans le sens où je quitte mon club formateur ». « Quand j'ai entendu parler des premières spéculations, j'en ai discuté avec mon agent et quand j'ai su que c'était du concret, je ne me suis pas posé de questions. J'ai accepté et j'en suis très content », a-t-il exprimé ensuite.

Le natif de Rouen a intégré le centre de formation des Girondins à l'âge de 11 ans. Après donc neuf années à Bordeaux, il va défendre les couleurs de l’AS Monaco. Un club Princier en difficulté en ce moment en Ligue 1. Toutefois, le jeune joueur n’est pas inquiet. Bien au contraire, il promet d’aider sa nouvelle équipe à remonter la pente.

« L'équipe est dans une situation compliquée, mais ce n'est pas non plus, une situation alarmante. Il n'y a pas beaucoup d'écart avec les équipes du haut de tableau. À nous de faire de bonnes performances pour pouvoir gagner et remonter au classement », a déclaré Aurélien Tchouaméni.

Pourquoi Monaco a recruté trois jeunes joueurs cet hiver ?

Il faut indiquer que l’AS Monaco a également présenté ses deux autres recrues hivernales, notamment Youssouf Fofana (21 ans) et Harisson Marcelin (20 ans). « Youssouf Fofana, Aurélien Tchouaméni et Harisson Marcelin sont des joueurs jeunes et talentueux. Nous les suivons depuis de nombreuses années et les avons recrutés en pensant au futur. Je suis persuadé qu’ils seront d’une grande aide pour l’équipe », a commenté Oleg Petrov, Vice-Président Directeur général de l’AS Monaco.

Rappelons que le club du Rocher est 13e de Ligue 1 avec 29 points, après 22 journées. L'équipe de Robert Moreno affronte l'Angers SCO, ce soir (19h) au stade Louis-II.