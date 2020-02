Stade Rennais : Ligue 1, Steven Nzonzi va devoir être patient

Julien Stéphan a décidé de convoquer le même groupe que vendredi face à Nantes. Steven Nzonzi ne sera pas de la partie ce soir.

Steven Nzonzi va devoir attendre

Le champion du monde 2018, Steven Nzonzi est la recrue phare du mercato Rennais. La direction de Rennes a senti le bon coup et a su négocier la venue de l'ancien milieu de terrain du FC Séville. Le joueur de l'AS Roma est arrivé à Rennes en fin de mercato et a été présenté vendredi. Très attendu par les supporters du Stade Rennais, Nzonzi va prendre son mal en patience avant de débuter en ligue 1 avec Rennes.

En effet, Julien Stéphan a décidé de ne pas convoquer son champion du monde pour le déplacement à Lille et le match de ce soir à 19h. Nzonzi est en manque de rythme car il n'a pas joué un seul match depuis la défaite de Galatasaray face au PSG (5-0), le 11 décembre dernier.

Stade Rennais : objectif Ligue des Champions

Julien Stéphan et le Stade Rennais se rapprochent de plus en plus de la Ligue des Champions. Troisième de ligue 1, à trois points de l'Olympique de Marseille, Rennes peut récupérer la deuxième place, au moins pour 24h, en cas de victoire mardi à Lille. Devenu un objetif pour Rennes, la qualification en Ligue des Champions est a portée de main. Battre Lille sera l'occasion de distancer un concurrent direct. En effet, avec 34 points, Lille 4e de ligue 1, est à 6 points de Rennes (40 points). Une victoire pour Rennes lui donnerait 9 points d'avance sur Lille.

Pour défier Lille, Julien Stéphan ne compte pas sur Nzonzi, mais sur le groupe vainqueur des cannaris vendredi (3-2).

Le groupe pour le déplacement à Lille est le suivant : Salin, Mendy, Gélin, Traoré, Da Silva, Gnagnon, Maouassa, Boey, Léa Siliki, Gboho, Bourigeaud, Camavinga, Tait, Da Cunha, Niang, Del Castillo, Hunou, Raphinha, Siebatcheu.