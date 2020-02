OM : Pour Pierre Ménès, les Marseillais ont atteint leurs limites

L’ OM n’est pas parvenu à s’imposer à Bordeaux (0-0), dimanche en clôture de la 22e journée de Ligue 1. Pour Pierre Ménès, ce score est une preuve que l’ Olympique de Marseille commence à atteindre ses limites.

Ménès pas très confiant pour l' OM pour la suite

Après un début de saison tonitruant, l’ OM commence à s’essouffler. Sur le plateau de Canal+, Pierre Ménès fait remarquer que les Marseillais n’ont enregistré qu’une victoire (1-0 à Rennes) depuis le début de la nouvelle année. Pour le reste, les hommes d’André Villas-Boas ont fait deux matches nuls (0-0 contre le SCO Angers et à Bordeaux). Le journaliste rappelle également que l’effectif olympien manque de profondeur sur le banc et s’inquiète du calendrier très chargé des Phocéens.

Selon le célèbre confrère, les Marseillais ne parviendront à rassurer que s’ils font preuve d’ « engagement » et d’ « intensité comme en début de saison ». Ce qui serait pourtant très compliqué parce qu’ « il n’y a pas beaucoup de qualité » dans l’effectif de l’ OM. Pire, un joueur comme Dario Benedetto « a disparu des radars ». Seuls Dimitri Payet et Steve Mandanda tiennent encore la route. Mais pour combien de temps ? Même Morgan Sanson et Valentin Rongier, brillants en début de saison, s’essoufflent désormais dans l’entrejeu et « restent sur deux mauvais matchs ». Autant de raisons pour lesquelles Pierre Ménès n’est pas « si optimiste que ça pour l’OM dans les semaines à venir ».

Mais l’ OM pourrait toujours faire valoir « le facteur X qui est le retour de Thauvin ».