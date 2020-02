Dortmund - PSG : Erling Braut Håland, l’arme de Lucien Favre

L’ancien coach de l’OGC Nice, Lucien Favre va opposer une belle résistance au PSG lors de leur prochain match de Ligue des Champions le 18 février prochain. Le technicien suisse compte sur Erling Braut Håland, sa nouvelle recrue pour résister à l’armada parisienne.

Erling Braut Håland, la menace pour le PSG ?

Le PSG se déplacera bientôt en Allemagne pour y affronter le Borussia Dortmund en match aller des huitièmes de finale de la Ligue des Champions. Pour cette rencontre, le club allemand ne semble pas inquiet, en partie grâce à son bon recrutement de ce mercato hivernal. Erling Braut Håland a en effet rejoint ses rangs et il faut dire que l’attaquant norvégien de 19 ans en impose déjà.

En seulement 3 matchs qu’il a disputés avec sa nouvelle formation, il a déjà inscrit 7 buts. Ce qui est le plus impressionnant reste son apport au jeu Borussen. L’équipe a complètement changé de niveau et c’est ce qui plait à son entraîneur Lucien Favre, qui ne manque pas d’éloges pour sa nouvelle recrue.

Il a confié à propos d’ Erling Braut Håland : « Je crois que nos transferts (de cet hiver) sont très bons. C’est une bonne chose pour l’équipe avec Håland, qui a déjà montré beaucoup de choses. » Et le technicien de 62 ans de rajouter : « qu’il ne faut pas oublier qu’il n’a que 19 ans et qu’il a encore beaucoup de potentiel. » Clairement dithyrambique sur son joueur, il explique que Erling Braut Håland « veut toujours travailler quand il est à l’entraînement. S’il manque un but, il est immédiatement insatisfait. »

C’est cette boule d’énergie qui va aider le Borussia Dortmund, prochain adversaire de Leverkusen et Frankfurt à opposer une farouche résistance au PSG.

Neymar pourrait manquer le choc face à Dortmund

Il faut noter que le club de la capitale française pourrait perdre Neymar lors de ce match. Le brésilien blessé face à Montpellier va manquer les matchs contre le FC Nantes et Olympique Lyon. Sauf amélioration rapide de son état physique, son indisponibilité estimée à 2 semaines pourrait amener Thomas Tuchel à limiter les risques d’une rechute face aux Allemands.