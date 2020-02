OM : La véritable dépendance, que serait l’équipe sans lui ?

L’ OM ne s’est pas montré à son avantage à Bordeaux (0-0, 21e journée de Ligue 1) malgré la présence de Dimitri Payet. Mais le Réunionnais ne serait pas le joueur clé de l’ Olympique de Marseille, comme on a tendance à le croire.

Dimitri Payet vraiment surclassé par un autre joueur de l’ OM ?

L’ OM est revenu avec 1 point de son déplacement à Bordeaux (0-0) grâce à l’apport décisif de Steve Mandanda. Satisfait par la prestation du gardien marseillais, Christophe Dugarry a expliqué qu’il « a su se remettre au travail à son âge ». Ce qui n’était réellement pas facile parce que le champion du monde devait d’abord accepter de se remettre en cause et faire preuve d’humilité. Mais il y est parvenu et porte désormais l’ OM, un club autour duquel la pression est toujours très forte.

Les Phocéens plus Mandanda-dépendance que Payet-dépendance ?

Pour la plupart des observateurs, Dimitri Payet est le joueur clé de l’ OM. Ce qui serait loin d'être faux au regard du niveau technique et de l’apport de l'ancien Hammer. S’il ne nie pas la Payet-dépendance de l’écurie olympienne, Christophe Dugarry est cependant convaincu qu’ « il y a encore une Mandanda-dépendance plus forte ».

Enfin, le consultant de RMC Sport pense que Steve Manadanda est « le seul kiff de ce match » entre les Girondins de Bordeaux et l’ Olympique de Marseille (0-0). Une rencontre dans laquelle les Bordelais ne sont pas parvenus à enchaîner deux passes. Ce qui est inquiétant. Mais il faut également s’inquiéter pour la formation olympienne, incapable d’inscrire le moindre but depuis deux matches.