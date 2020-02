Asse : Et si Claude Puel venait de se tirer un obus dans le pied ?

Claude Puel devait redresser la barre à l’ Asse et le plus vite était le mieux. Le technicien français a une tout autre idée et un teaming qui ne devrait plaire ni aux dirigeants ni aux fans de l’ As Saint-Étienne.

Claude Puel demande 5 ans pour réussir

Après la défaite de l’ Asse face à Metz, des questions sont revenues dans les têtes des supporteurs stéphanois sur le choix de l’entraîneur. Alors que Romain Hamouma avait inscrit le premier but du match, un relâchement s’est opéré au sein de l’équipe stéphanoise qui a laissé briller Nguette et Diallo, les Messins qui ont crevé l’écran lors de cette rencontre. Le premier a inscrit deux buts et le second en a mis un. L’un et l’autre ont été des passeurs décisifs dans ce match perdu par St-Etienne.

C’est avec 3 buts encaissés que les Verts de l’ As Saint-Étienne ont quitté le Grand Est, plongeant les supporters dans un grand doute sur la capacité de leur entraîneur à tenir la distance. Rappelons qu’au classement de Ligue 1, Saint-Étienne occupe présentement la 15e place avec seulement 28 points à son compteur. Alors que le peuple vert espère l’arrêt des désillusions, le discours tenu par son entraîneur dans les colonnes de France Football, bien qu’empreint de bonnes intentions, n’annonce pas de bons résultats dans l’immédiat.

Claude Puel a expliqué que sa préoccupation du moment était de trouver des « joueurs pour accompagner le développement du club et les amener à maturité, comme » il l’avait fait à « Lille et à Nice». Il garde à l’esprit le football de « l’époque de Huck, Guillou et Jouve ». Citant ses expériences à Nice et Leicester, il fait savoir que pour lui, « C’est la même idée et la même logique avec Saint-Étienne. »

L' Asse en Ligue des Champions dans 5 ans ?

Seulement, Claude Puel se donne un temps que les dirigeants et les fans de l’ Asse ne sont pas prêts à lui accorder. « Je ne m’arrête pas aux difficultés actuelles et je sais que le défi et l’exigence sont énormes. Mais j’aimerais bien que cette équipe joue la Ligue des Champions dans cinq ans. Même si je ne suis plus là et que je n’en profite pas. Ça, ça fait partie du foot. »

Le problème se trouve clairement dans les « cinq ans » qu’il se donne pour mettre en place ses idées, car personne au club ne devrait signer pour lui laisser tout ce temps, surtout si l’équipe continue de trainer dans les profondeurs du classement du championnat de Ligue 1 Conforama.