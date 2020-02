PSG : Mbappé est un enfant gâté, il devra corriger cette erreur

Mécontent d’être sorti lors de la victoire du PSG face à Montpellier (5-0), Kylian Mbappé a eu un échange houleux avec son entraineur Thomas Tuchel. Une scène qui fait beaucoup parler. Christophe Dugarry a livré son avis sur cette polémique et a vivement condamné l’attitude du prodige français.

Kylian Mbappé, un comportement qui pose problème

Samedi dernier, le PSG a étrillé (5-0) Montpellier HSC lors de la 22e journée de Ligue 1. Une performance remarquable vite éclipsée par un incident déplorable : un échange houleux entre Kylian Mbappé et Thomas Tuchel au bord du terrain. En effet, l’entraineur parisien a décidé de faire sortir le natif de Bondy dès la 68e minute. Un choix compréhensible compte tenu du contexte de la rencontre.

La victoire était déjà acquise par le PSG et Thomas Tuchel souhaite préserver l’un de ses meilleurs atouts offensifs en vue des prochaines échéances. Il souhaitait également faire tourner son effectif. Un choix qui n’a pas été du goût de Kylian Mbappé. Ce dernier ne souhaitait pas sortir et a manifesté son mécontentement devant le public du Parc. Il a eu des mots avec le coach parisien avant de regagner le banc de touche, le visage fermé. Une attitude qui ne passe pas et qui est vivement pointée du doigt.

L’avis tranché de Christophe Dugarry

Sur les ondes de la RMC Sport, Christophe Dugarry s’est exprimé sur cette polémique grandissante. Le consultant a avoué qu’il est tombé de haut en voyant le comportement du champion du monde. Pour lui, le constat est clair et limpide. Kylian Mbappé, « qui nous explique à tous qu’il est d’une maturité incroyable », a fait un « truc d’enfant gâté, pourri ». Une scène que l'on ne devrait pas voir.

Pour Christophe Dugarry, ce geste d’humeur de numéro 7 parisien est un « manque de respect incroyable envers Tuchel et ses partenaires ». Il déplore cet « acte scandaleux ». Selon l’ancien international tricolore, Mbappé n’avait pas besoin d’afficher son mécontentement aux yeux de tous. Une attitude qui pourrait même avoir des répercussions en interne. « Tu vas mettre ton entraineur en difficultés, tu vas créer une polémique là où il n’y en a pas », a-t-il déploré.

Christophe Dugarry est tout de même convaincu que l’ancien Monégasque reste un « joueur remarquable », mais il a encore des progrès à faire en terme de comportement. Il a « hâte de le voir jouer à nouveau » et de se remettre la tête à l’endroit. KM7 doit rentrer dans les rangs afin de préparer au mieux les prochaines rencontres du PSG.

Pour rappel, le PSG affronte le FC Nantes ce mardi soir à partir de 21h 05.