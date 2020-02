AS Monaco Mercato : Le successeur de Robert Moreno est trouvé !

Récemment nommé sur le banc en remplacement de Leonardo Jardim, Robert Moreno ne parvient pas à relancer l’ AS Monaco. D’où un départ imminent de l’entraîneur espagnol ? Toujours est-il qu’une légende monégasque est prête à le remplacer.

AS Monaco : Robert Moreno, un entraîneur au CV convaincant ?

L’ AS Monaco est mal en point cette saison. Très rapides dans leurs décisions, les dirigeants monégasques ont viré Leonardo Jardim et l’ont remplacé par Robert Moreno. Un entraîneur aux CV plus ou moins ronflant en sa qualité d’ancien adjoint de Luis Enrique sur le banc du Barça.

D’ailleurs, on avait mis en avant le fait que Robert Moreno aurait été le véritable artisan de la fameuse remontada des Barcelonais face au Parisiens (6-1) en Ligue des Champions 2017. Oleg Petrov et son staff pouvaient donc croire qu’ils avaient réalisé un bon coup en signant le technicien espagnol.

Robert Moreno peut-il vraiment relancer le club monégasque ?

Mais voilà, Robert Moreno ne parvient pas à relancer l’AS Monaco. A part le match nul face au PSG (3-3), on ne lui reconnaît aucune autre performance remarquable. Pire, les Monégasques viennent d’être battus par le Nîmes Olympique. De quoi inciter les dirigeants du club de la Principauté à limoger bientôt Robert Moreno ? Cette option n’est pas à exclure.

Un candidat déjà déclaré à la succession de Robert Moreno ?

S’ils décident de se séparer de Robert Moreno, les responsables de l’ AS Monaco ne devraient pas avoir de mal à trouver rapidement un nouvel entraîneur. En effet, Ludovic Giuly est très chaud pour occuper le banc monégasque.

Dans les colonnes du Parisien, l’ex-attaquant de la formation du Rocher a clairement expliqué qu’il souhaitait entraîner le club un jour. Ludovic Giuly a signalé qu’’il était conscient que les observateurs seraient très réservés et que son désir d’entraîner l’ AS Monaco pourrait faire rire certains. Mais l’ancien Barcelonais rappelle qu’il avait finalement vaincu les doutes pour devenir footballeur professionnel et promet de travailler dur si les Monégasques lui confient leur banc.