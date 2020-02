Premier League : résultats surprenants d'un sondage sur la VAR

YouGov a réalisé un sondage sur la VAR en Grande-Bretagne pour savoir ce que pensent les fans de football du pays. Le résultat de ce sondage est très surprenant.

1 419 fans ont participé au sondage sur la VAR en Angleterre

YouGov a interrogé 1 419 supporters en Grande-Bretagne pour savoir ce que le pays pense de la VAR. Les résultats du sondage sur la VAR ont été publiés par Sky Sports.

Globalement, seulement un fan sur 25 estime que la VAR a "très bien fonctionné". 25 % des sondés pensent que la VAR a "bien fonctionné". Alors que 26 % pensent que cette technologie a "très mal fonctionné". Comme nous le pensons tous, la VAR a été mieux utilisé par certaines équipes d'arbitres que d'autres. Selon les situations, son utilisation a été jugée bonne ou moins bonne. Toutefois, siffler un penalty trois minutes après une faute alors que le jeu s'est poursuivi, comme c'était le cas lors de la rencontre opposant Tottenham à Manchester City est une faiblesse pour cette technologie.

Les fans du Nord-ouest sont particulièrement mécontents de la VAR

Dans toute la Grande-Bretagne, la région du nord-ouest - où se trouvent les deux clubs de Manchester, Liverpool, Everton et Burnley - est la plus insatisfaite du VAR, où 35 % des personnes interrogées ont déclaré qu'il fonctionnait "très mal". Les fans du Yorkshire (34 %) et des West Midlands (32 %) sont également les principaux plaignants, mais les sentiments anti-VAR sont beaucoup moins extrêmes en Écosse (17 %) et à Londres (18 %).

Sondage sur la VAR, la majorité des fans pour des changements

La question ne doit plus se poser, la VAR doit être utilisée. Elle n'est pas parfaite, mais permet d'éviter bon nombre d'erreurs. Mais son utilisation est imparfaite. Près de sept sur dix estiment qu'elle rend le visionnage des matchs moins agréable, tandis que la minorité, plus proche d'un sur dix, pense qu'elle a en fait rendu les matchs plus agréables. 74 % des fans conserveraient la VAR, mais mettraient en place des changements. Mais quels changements ?

D'abord, les fans pensent qu'il faut instaurer une limite dans la durée des décisions de VAR. Elle n'est pas parfaite, mais permet d'éviter bon nombre d'erreurs. Ensuite, pour 52 % d'entre eux, en plus de la limite de temps, il faut que les arbitres sur le terrain utilisent systématiquement le moniteur de bord de terrain avant de prendre une décision cruciale. 49 % des fans veulent également voir les vidéos de VAR en temps réel et enfin, 43 % veulent entendre les conversations entre les arbitres VAR et les arbitres sur le terrain. Que pensez-vous de ces propositions ? En France, que doit-on changer pour améliorer l'utilisation de la VAR selon vous ?