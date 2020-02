FC Nantes : Vives tensions avant le match contre le PSG

C’est ce mardi que le FC Nantes accueille le PSG dans le cadre de la 23e journée de Ligue 1. Mais à quelques heures du coup d’envoi de la rencontre (21h05), la tension est montée d’un cran.

Une violente bagarre éclate entre les supporters du FC Nantes et du PSG

Ambiance tendue avant la rencontre entre le FC Nantes et le PSG. Le club nantais accueille ce mardi le leader du championnat, le Paris Saint-Germain, pour le compte de la 23e journée de Ligue 1. Une rencontre entre Parisiens et Canaris qui s’annonce très mouvementée.

En effet, les supporters des deux clubs se sont affrontés à la veille du match. Selon les informations du journal Ouest France, les ultras se sont donnés rendez-vous dans la nuit du lundi 3 février à partir 23h20 sur la place René-Bouhier pour un « fight ». Une sorte d’affrontement « planifié, organisé et codifié entre deux camps arrivant en meute dans un lieu bien déterminé », explique la source.

Les supporters se sont affrontés et les forces de l’ordre sont rapidement intervenues pour disperser les protagonistes. Six grenades lacrymogènes et deux assourdissantes auraient été tirées pour calmer les supporters et restaurer la stabilité dans les rues. Si le calme est revenu, les forces de l’ordre sont encore présentes dans les environs du stade La Beaujoire et procèdent à de nombreuses fouilles.

FC Nantes - PSG : Une rencontre qui promet

Au-delà de la tension entre les ultras, le match entre le FC Nantes et le PSG s’annonce passionnant. Les hommes de Christian Gourcuff ont à coeur de s’imposer face aux Parisiens. Une mission qui s’annonce très compliquée. Les Parisiens restent sur six victoires consécutives (toutes compétitions confondues) et comptent poursuivre sur cette lancée. Reste à savoir si le club nantais parviendra à freiner l’armada parisienne. Rendez-vous pris ce soir à la Beaujoire à partir de 21 h 05.