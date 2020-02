ASSE : Le peuple vert mobilisé pour la réception de l' OM ?

Le choc entre l’ ASSE et l’ OM, ce mercredi 5 février (21h), au stade Geoffroy-Guichard, mobiliserait de nombreux supporters stéphanois.

Gros engouement autour du choc ASSE - OM ?

C’est ce mercredi soir que l’ ASSE reçoit l’ OM, en clôture de la 23e journée de Ligue 1. D’après les indiscrétions de France Bleu Saint-Étienne Loire, il y aurait 26 000 places déjà vendues pour le choc.

Battus (1-0), lors du match aller au Vélodrome, les Stéphanois ont à coeur de prendre leur revanche. Pour cela, ils sauront besoin du soutien de leur public dans le Chaudron. Et si l’on en croit les informations de la source, le peuple vert est mobilisé pour jouer sa partition. À savoir pousser son équipe à la victoire, mercredi.

Cependant, il faut souligner que l’AS Saint-Étienne (15e) n’est pas au mieux de sa forme, avant d’affronter l’Olympique de Marseille, dauphin du PSG. L’équipe de Claude Puel est sur une série négative de 5 défaites lors des 6 journées précédentes. Elle n’a donc pris que 3 petits points sur 18 possibles, ces six dernières journées.

Quant à la formation d’André Villas Boas, elle est invaincue depuis le 27 octobre 2019 et sa défaite contre le PSG (4-0), en Ligue 1. Elle est sur une série de 11 matchs de championnat sans défaite. Soit plus précisément 8 victoires et 3 nuls.

Toutefois, les Marseillais connaissent un petit coup de mou, lors de ces dernières journées. Ils ont été accrochés par l’Angers SCO (0-0) au Vélodrome et ils ont été contraints au nul par les Girondins à Bordeaux ( 0-0).

Un match indécis entre Saint-Étienne et Marseille

Concernant les confrontations en Ligue 1 entre l’ ASSE et l’ OM, les cinq dernières sont à l’avantage des Phocéens. Ils comptent trois victoires contre une seule pour les Verts et un nul. Mais ces statistiques ne garantissent pas la victoire à aucune des deux équipes. Car les résultats des confrontations entre Saint-Étienne et Marseille sont souvent indécis.

Une chose est cependant certaine, c’est que le choc retour entre les deux clubs est bien parti pour connaitre une affluence à Geoffroy-Guichard.