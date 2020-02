Serie A : avec Gattuso, le Napoli continu sa folle remontée

Le Napoli de Gennaro Gattuso va beaucoup mieux. Après avoir battu la Juventus, le futur adversaire du Barça a enchaîné lundi contre la Sampdoria. Le rêve européen est toujours possible.

Gennaro Gattuso a ressussité le Napoli qui remonte au classement

Le Napoli s'est déplacé sur la pelouse de la Sampdoria en match de clôture de la vingt-deuxième journée de Serie A. Un déplacement périlleux qui devait confirmer la forme retrouvée de Naples. Après une série de trois défaites, Naples a renoué avec le succès en battant le champion en titre, la Juventus de Cristiano Ronaldo (2-1). Le match contre la Sampdoria était l'occasion de confirmer la victoire acquise contre la vieille dame.

L'équipe de l'ancienne star de l'AC Milan Gattuso, a ouvert le score grâce à un but de la tête de Milik (3e). A la sixième minute, les joueurs de Gattuso inscrivent le deuxième but par l'intermédiaire d'Elmas. Le match semblait gagné à cet instant-là, mais c'était sans compter sur Quagliarella qui réduit le score pour la Sampdoria à la vingt-sixième minute de jeu. La Sampdoria a ensuite égalisé à la soixante-treizième minute a travers un penalty transformé par Gabbiandini. On croit alors à une victoire de la Sampdoria ou à un match nul. Naples a fini par prendre le meilleur, d'abord par l'intermédiaire de Demme à la quatre-vingts troisième minute puis Mertens durant le temps additionnel. Grâce à cette victoire, Naples est dixième de Serie A à deux points de la ligue Europa, mais à neuf points de la Ligue des Champions.

Un championnat Italien plus indécis que jamais cette saison

La série A est de plus en plus difficile à jouer. La Juventus (54 points), leader et champion en titre n'a que trois points d'avance sur le second, l'Inter Milan (51 points). La Lazio (49 points), troisième est à cinq points du leader. La quatrième place, dernière place qualificative pour la Ligue des Champions est occupée par l'Atalanta (39 points) qui a le même nombre de points que le cinquième au classement, l'AS Roma. Neuf points d'écart séparent le dixième (Napoli) du quatrième (Atalanta). Même si le trou est déjà fait entre le trio de tête et les autres équipes, la Serie A de cette saison est très indécise.