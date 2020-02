OM : Villas-Boas veut régler ses comptes avec Olivier Létang

L’entraîneur de l’ OM André Villas-Boas a encore fait une sortie choc ce mardi. Le technicien portugais de l’ Olympique de Marseille a clairement interpellé cette fois le président rennais Olivier Létang sur ce qu’il tient pour un silence inquiétant.

OM : Villas-Boas n’a pas entendu Létang après Rennes-FC Nantes

André Villas-Boas semble rancunier. En tout cas, l’entraîneur de l’ OM n’a pas oublié ce qu’il semble avoir pris pour une attaque d’Olivier Létang après OM-Rennes (1-1) en septembre dernier. Le président rennais avait vivement critiqué l’arbitrage de Franck Schneider et s’était même plaint auprès de Pascal Garibian, patron des arbitres français.

Mais lors du match entre le Stade Rennais et le FC Nantes (3-2, 22e journée de Ligue 1), en plus de plusieurs hors-jeu rennais qu’il n’aurait pas sanctionnés, l’arbitre a accordé 8 minutes de temps additionnel. Ce qui a permis aux Bretons de marquer le but victorieux.

Pour André Villas-Boas, c’est précisément ce qui est plus inquiétant comparé aux mésententes entre Kylian Mbappé et son entraîneur Thomas Tuchel. Présent ce mardi en conférence de presse, l’entraîneur de l’ OM a jugé que « les hors-jeu lors de Rennes-Nantes et le temps additionnel de 8 minutes » étaient troublants et s’est dit surpris de ne pas avoir entendu de « déclarations de Létang cette fois-ci... ».

Pour André Villas-Boas, il est donc clair que les magouilles autour du match entre le Stade Rennais et le FC Nantes sont plus inquiétantes que les incompréhensions entre Kylian Mbappé et son entraîneur. Pour rappel, le génie français avait clairement fait la moue quand son entraîneur avait décidé de le remplacer.