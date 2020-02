Liga - Atletico Madrid : nouveau coup dur pour Diego Simeone

Diego Simeone n'a que ses yeux pour pleurer. En effet, l'Atletico Madrid vient de communiquer une nouvelle, un nouveau coup dur pour le coach.

Atletico Madrid : Kieran Trippier, blessé, sera absent un mois

Difficile de savoir ce que peut penser Diego Simeone en ce moment. À la traîne en championnat, l'Atletico Madrid inquiète. Plusieurs joueurs importants sont blessés et l'on peut commencer à se poser des questions sur les véritables raisons de ses blessures. Mais ça, c'est une autre histoire. Pour l'heure, il est question de parler de Kieran Trippier, la nouvelle recrue des Colchoneros qui s'est blessé la semaine dernière.

Selon le communiqué du club, Trippier a été opéré à l'aine. "Notre arrière droit avait ressenti une douleur et on avait essayé de traiter le problème" a déclaré l'Atlético dans un communiqué. "Mais la gêne n'ayant pas complètement disparu, le service médical a préconisé l'opération." Opération qui a été réalisée avec succès mardi, toujours selon le club. Toutefois, Trippier devrait être absent au moins un mois. Il manquera donc le huitième de finale aller de la Ligue des Champions opposant l'Atletico au champion d'Europe en titre, Liverpool. En attendant cette échéance, Diego Simeone va devoir composer en Liga avec un effectif extrêmement amoindri.

Hécatombe de blessure à l'Atletico Madrid

Diego Simeone doit déjà faire sans Alvaro Morata, Joao Felix, Diego Costa, Koke, Jose Gimenez et Santiago Arias. À cette liste impressionnante vient de s'ajouter le latéral Anglais Kieran Trippier. Pour le match de samedi face à Grenada en Liga, Simeone ne pourra pas non plus compter sur Felipe. Ce dernier n'est pas blessé, mais suspendu. Revenir à hauteur du trio de tête en Liga va être très difficile pour l'Atletico.

Diego Simeone aura besoin de tous les joueurs disponibles afin d'éviter de se faire distancer en championnat. Les non-titulaires vont avoir l'opportunité de jouer. C'est souvent dans ces moments que certains talents sont découverts. En effet, Ansu Fati a été lancé par Valverde au FC Barcelone à cause des absences de Messi, Dembélé et Suarez. Peut-être que le prochain Ronaldo se cache à l'Atletico.