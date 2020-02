Barça : Infirmerie, le verdict est tombé pour Ousmane Dembélé

Le FC Barcelone a annoncé la mauvaise nouvelle, Ousmane Dembélé ne devrait pas faire son retour sur les terrains de Liga cette semaine. L’international français souffre d’une blessure plus grave que prévu.

FC Barcelone : Un nouveau coup dur pour Ousmane Dembélé

Ousmane Dembélé se voyait au bout du tunnel. L’international français se remettait de sa blessure à la cuisse et avait même fait son retour à l’entrainement collectif avec le FC Barcelone. De quoi espérer un retour à la compétition de l'international français dans les prochains jours. L’entraineur Quique Setién s’était montré très optimiste à son sujet. Mais aux dernières nouvelles, les choses se sont compliquées pour l’attaquant catalan.

Ousmane Dembélé a rechuté à l’entrainement et le club catalan vient d’annoncer la mauvaise nouvelle via les réseaux sociaux. « Les tests effectués ce matin sur Ousmane Dembélé ont montré que le joueur présente une rupture complète du tendon proximal du biceps fémoral de la cuisse droite », peut-on lire dans le communiqué publié par le club blaugrana. Un véritable coup dur pour Dembouz qui espérait réaliser une belle saison avec le FC Barcelone et reprendre du service cette semaine. Le pire reste encore à craindre pour le joueur de 22 ans.

Une possible fin de saison envisagée

Selon la presse espagnole, ce nouveau pépin physique pourrait l’éloigner des pelouses pour le reste de la saison. En cas d’absence de plus 4 mois, l’ancien Rennais dirait au revoir à la saison, mais aussi à une participation à l’Euro 2020 avec l’équipe de France.

Si l'information est confirmée, le FC Barcelone devrait alors terminer la saison sans ses deux armes offensive, Luis Suarez et Ousmane Dembélé (blessés). Pour rappel, le Champion du monde n’a plus joué avec le FC Barcelone depuis le 27 novembre dernier, lors de la victoire face au Borussia Dortmund en Ligue des Champions. Il avait repris l’entrainement collectif le 26 janvier dernier. Quant à L'Uruguayen, il a subi une opération au genou et sera indisponible durant quatre mois.