ASSE - OM : Ryad Boudebouz et Gabriel Silva seront-ils présents ?

Pour affronter l’ OM, mercredi (21h) en Ligue 1, l’ ASSE pourrait compter sur Ryad Boudebouz et Gabriel Silva. Le coach de l'AS Saint-Étienne a annoncé le possible retour du meneur de jeu et du défenseur.

Le coach de l' ASSE espère récupérer Boudebouz et Gabriel Silva

Claude Puel a fait le point santé du groupe de l’ ASSE, avant le choc contre l’ OM. L’entraineur des Verts a confirmé quatre forfaits lors du match de la 23e journée du championnat. Il s’agit notamment de Bilal Benkhedim, Mahdi Camara, Arnaud Nordin et Kevin Monnet-Paquet (opéré du genou gauche à la mi-octobre 2019).

En revanche, le technicien de l’AS Saint-Étienne espère récupérer Ryad Boudebouz et Gabriel Silva. Le milieu offensif s’est blessé lors de la réception du FC Nantes (0-2), le 12 janvier dernier. Il avait été victime d’une déchirure musculaire au mollet et était sorti à la pause du match contre les Canaris.

Concernant l'arrière latéral gauche, il souffrait de la voûte plantaire. Il avait été touché lors du déplacement à Monaco en 8e de finale de la Coupe de France. Le Brésilien avait cédé sa place à Miguel Trauco, à la mi-temps. C’était le 28 janvier, soit il y a une semaine.

De nombreux blessés déjà de retour dans le groupe de l' ASSE

Rappelons que l' ASSE a récupéré progressivement de nombreux blessés, notamment William Saliba, Wahbi Khazri, Yohan Cabaye, Charles Abi, Yann M'Vila, Denis Bouanga, Romain Hamouma, Franck Honorat ou encore Zaydou Youssouf. Avec le retour des blessés et non des moindres, Claude Puel espère relever la tête contre l' OM après la défaite à Metz (1-3).

« On n’est pas bien classés, on a besoin de points. Le calendrier nous donne l’opportunité de réagir très vite avec un nouveau match dès mercredi. On ne peut pas baisser la tête. Il faut faire le dos rond. Il va falloir lever les têtes et montrer de la volonté afin de repartir de l’avant », a déclaré l'entraineur de l'AS Saint-Étienne.