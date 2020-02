OL : Sorties nocturnes, Thiago Mendes défendu par le club

Thiago Mendes est accusé de sorties nocturnes fréquentes sur les réseaux sociaux. L' OL a publié un communiqué dans lequel, il défend son joueur critiqué.

Thiago Mendes est-il coupable de sorties en boîte de nuit ?

Thiago Mendes peine à retrouver le niveau du temps où il était au LOSC. C’est d’ailleurs grâce à ses performances à Lille que l’ OL avait sorti 22 M€ pour le recruter l’été dernier. Mais depuis qu’il est à Lyon, il a du mal à satisfaire les attentes du staff technique. Des recrues de l'été, dont le milieu de terrain brésilien, avaient même été vivement critiquées par Jean-Michel Aulas, sans les nommer, en novembre 2019.

« Certains joueurs me déçoivent. Je ne vais pas les citer, ils se reconnaîtront. La saison dernière, ils étaient les meilleurs dans leurs clubs. Aujourd’hui, ils sont l’ombre d’eux-mêmes. (…). Il y a peut-être des raisons que je ne connais pas ou que je ne veux pas prendre en compte, mais lui comme d’autres, doivent complètement s’assumer et se reprendre », avait soufflé le président de l’ OL.

Il est certes évident que Thiago Mendes commence à monter en puissance sous les ordres de Rudi Garcia, mais il est encore loin de son meilleur niveau, et des attentes du staff technique et des dirigeants. Dès lors, la vie extra-sportive du joueur de 27 ans est pointée.

« Thiago Mendes pas au niveau ? Cela ne doit pas aider le fait que sa vie ressemble à une boite de nuit géante. Faut voir l’état de sa loge au stade… C’est comme Fred à une époque, on va dire que le football n’est pas tellement sa priorité. C’est mine sur mine en boite avec madame. Et ils ne se cachent même pas, c’est ça le pire », a écrit Romain Molina sur les réseaux sociaux.

Critiqué, Thiago Mendes bénéficie du soutien de l' OL

Et l’ OL a réagi aux révélations de l’écrivain/journaliste indépendant. Dans son communiqué sur olweb, le club de Jean-Michel Aulas se range derrière son joueur. Il se réserve en plus le droit de poursuivre les détracteurs du Brésilien, si d'autres accusations sont portées sur lui.

Le club de la capitale des Gaules « s’étonne en effet des fausses informations relayées sur les réseaux sociaux faisant état d’éventuelles sorties nocturnes de Thiago Mendes ». Selon les responsables des Gones, « il est intolérable de faire référence à des activités extra-sportives qui ne sont pas avérées et que conteste le joueur ».

« L’Olympique Lyonnais tient à apporter son soutien à Thiago Mendes et s’interroge sur les raisons qui incitent à diffuser de fausses informations, ce qui constitue pour le club et le joueur un préjudice certain, et n’hésitera pas à le soutenir au cours d’éventuelles actions en justice, si de tels propos fallacieux étaient de nouveau tenus », a prévenu l’ OL pour finir.