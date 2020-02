FC Barcelone : Ousmane Dembélé reçoit un soutien de poids

Ousmane Dembélé vit des moments très compliqués depuis son arrivée au FC Barcelone. De nouveau blessé, il a reçu un soutient de poids mardi soir.

Ousmane Dembélé reçoit le soutien de Kylian Mbappé

Ce n'est évidemment pas cette nouvelle qui va diminuer sa douleur, mais ça aide toujours de savoir qu'il y a des gens qui pensent à nous quand tout va mal. Pour Ousmane Dembélé, tout va mal et Kylian Mbappé a tenu à soutenir celui qu'il appelle "son frère", dans un message posté sur Twitter.

"Mon frère, je sais que pour toi ça doit faire beaucoup et que ça devient insoutenable, mais il faut que tu restes fort malgré tout. Bien sûr, c'est plus facile à dire qu'à faire, mais moi, je serai toujours là pour te soutenir et je sais que tu vas revenir nous épater."

La carrière de Dembélé au Barça en grand danger

Génie du football lorsqu'il est à 100 % de ses capacités, Dembélé est l'un des plus grands espoirs de France, au même titre que Kylian Mbappé. Capable de jouer avec les deux pieds, extrêmement technique, rapide et précis devant les goals, Dembélé a tout d'un futur Ballon d'Or.

Malheureusement, le champion du monde 2018 ne joue plus depuis plusieurs mois, la faute à des blessures et des rechutes. L'attaquant du Barça a dû quitter l'entraînement plus tôt que prévu lundi, après avoir ressenti une gêne à la cuisse droite, là où il s'était déjà blessé en novembre 2019. Ce mardi, le Barça a annoncé que Dembélé souffrait d'une rupture complète du tendon du biceps fémoral de la cuisse droite. Sa durée d'indisponibilité est estimée à trois mois par le FC Barcelone. Cette situation met en danger la suite de son aventure en Espagne.

Quique Setién a déclaré énormément compter sur Ousmane Dembélé. Le rétablissement du champion du monde 2018 était d'ailleurs l'une des raisons qui a poussé l'entraîneur Catalan a ne pas recruter d'attaquant cet hiver. Le Barça va devoir exister sans Luis Suarez et Ousmane Dembélé et surtout sans attaquant de pointe.