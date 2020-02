ASSE - OM : Ligue 1, Loïc Perrin reste serein avant le choc

C’est Loïc Perrin, le capitaine de l' ASSE qui était en conférence de presse d’avant match contre l’ OM, ce mardi. Il a annoncé la couleur sur le choc, programmé en clôture de la 23e journée de Ligue 1, ce mercredi (21h).

Quels sont les enjeux du ''classico'' ASSE - OM ?

Après sa défaite contre le FC Metz (3-1) en Moselle, l’ ASSE reçoit l’ OM, ce mercredi soir. L’adversaire de l’AS Saint-Étienne est invaincu en Ligue 1 lors de ses 11 derniers matchs et est 2e au classement. Évidemment, les Stéphanois pourront compter sur le soutien de leur public à Geoffroy-Guichard, pour tenter de se remettre la tête à l’endroit.

Surtout après avoir perdu 5 de leurs 6 derniers matchs en championnat. Mais nul ne doute qu’ils auront en face un adversaire également en quête de points. En effet, l’Olympique de Marseille a été tenu en échec par l’Angers SCO et les Girondins à Bordeaux ( 0-0), lors des deux dernières journées.

Du coup, les Phocéens n’ont plus que 3 petits points de plus que le Stade Rennais qui pointe à la 3e place de la Ligue 1. En cas donc de défaite contre l’ ASSE, l’ OM pourrait se faire doubler par le club breton. Un enjeu qui va certainement galvaniser l’équipe de Rudi Garcia face à celle de Claude Puel. En tout cas, Loïc Perrin est conscient que lui et ses coéquipiers reçoivent un adversaire dans une bonne dynamique.

Loïc Perrin impressionné par la performance de l' OM

« Cette belle affiche qui est un classique du championnat va nous permettre de montrer qu’on n’est pas à notre place (15e), contre le deuxième. Après une période compliquée, Marseille a accompli une fin d’année incroyable et reste sur une belle série de performances qui lui a permis de se replacer.

C’est un bon deuxième, et c’est normal de voir ce club à cette place. Marseille est programmé pour jouer les premières places avec ses joueurs de qualité », a admis le défenseur central de l’AS Saint-Étienne. Interrogé sur la 15e place de Ligue occupée par les Verts, Loïc Perrin a répondu cash : « il n’y a rien de dramatique au niveau comptable. On n’est pas là où on voudrait être… ».

Le capitaine de l’ ASSE s’appuie en effet sur le fait que « le championnat est très serré » après 22 journées, pour justifier sa quiétude. « Même si ça va être difficile de jouer les places européennes, il faut enchaîner des victoires pour remonter, car chaque occasion manquée se paye », a prévenu le joueur de 34 ans pour finir. Rappelons que l’ ASSE a 28 points et l’ OM en compte 42.