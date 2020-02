FC Barcelone : Coup dur ! Lionel Messi également blessé ?

Le FC Barcelone n’aurait pas encore fini avec les mauvaises nouvelles ce mardi. La blessure d’Ousmane Dembélé à peine annoncée, Lionel Messi serait également blessé.

FC Barcelone : gros choc ! Lionel Messi vraiment blessé ?

Quelle dure journée pour le FC Barcelone ! A peine de retour à l'entraînement, Ousmane Dembélé s’est encore blessé. Le communiqué officiel du club catalan a signalé « une rupture du tendon proximal du biceps fémoral de la cuisse droite ». Ce qui est un gros coup porté au secteur offensif des Barcelonais. Quique Setién aurait pu miser sur un retour de l’attaquant français en l’absence de Luis Suarez, également blessé.

Mais voilà, une nouvelle plus inquiétante vient de tomber. Selon les informations publiées par ESPN, Lionel Messi serait également touché. Le média américain assure que le capitaine du FC Barcelone souffre d’une gêne musculaire à la cuisse gauche depuis quelques matches. Des douleurs musculaires qui n’empêchent pas le génie argentin de jouer. Mais elles pourraient entraîner une blessure plus grave si rien n’est fait dès à présent.

Les causes des douleurs musculaires déjà identifiées ?

Selon la source, le changement de mode d’entraînement serait à la base de ces douleurs musculaires de Lionel Messi. Quique Setién serait arrivé avec « des méthodes plus intenses et différentes » de celles d’Ernesto Valverde, aurait confié l’entourage de Lionel Messi au média américain. Des méthodes qui pourraient causer « une plus grande fatigue et donc un certain inconfort » chez certains joueurs, prévient le journal.

Lionel Messi serait-il la première victime du changement de méthodes d’entraînement de Quique Setién ? On peut être sûr que les supporters du FC Barcelone ne souhaitent pas cela…