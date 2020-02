FC Barcelone - Mercato : la solution miracle offerte par la Liga

Suite à la blessure du champion du monde 2018, Ousmane Dembélé, le FC Barcelone n'a plus que trois attaquants. La Liga lui offre une solution miracle qui va permettre au club catalan de recruter en février.

Le FC Barcelone va pouvoir recruter un joueur en février

Avec la nouvelle qu'Ousmane Dembélé sera probablement absent pour le reste de la saison, la question est maintenant de savoir si le FC Barcelone peut recruter un attaquant d'urgence ? En effet, les Blaugranas n'ont que trois attaquants en forme, Lionel Messi, Antoine Griezmann et Ansu Fati, ce dernier étant encore techniquement un joueur d'académie. Pour faire simple, le Barça peut exceptionnellement recruter, mais sous certaines conditions. En plus, ce type de recrutement aura un effet direct sur la suite de la saison du joueur remplacé.

Les conditions à remplir afin de pouvoir recruter en février

L'article 124.3 concernant les demandes de licence est divisé en plusieurs parties, la première étant la durée de la période d'inactivité qui doit être supérieure à cinq mois. En d'autres termes, pour une inactivité supérieure à cinq mois, le club peut demander à recruter un joueur d'urgence. Ensuite, l'autre condition qui doit être prise en compte est que l'opération ne doit pas nécessiter un certificat international de transfert. Le FC Barcelone ne peut recruter que des joueurs provenant d'Espagne. En outre, le club doit fournir des documents officiels indiquant que le joueur a été blessé après la fin de la fenêtre de transfert, ce qui permettrait alors de demander une autorisation exceptionnelle pour procéder à un nouveau transfert. Toutefois, cela doit se faire un mois après la date de la blessure.

Ces documents devront ensuite être examinés par un tribunal médical composé de médecins de la Mutualidad de Prevision Social de Futbolistas Espanoles, l'organisme de sécurité sociale des footballeurs espagnols.

À partir de ce moment, le club aura 15 jours pour officialiser une licence, sinon celle-ci expirera. Mais s'ils parviennent à recruter, le joueur remplacé ne pourra plus rejouer avec le club, même s'il se rétablit, avant la fin de la période de cinq mois. Dans l'hypothèse selon laquelle un joueur était transféré d'urgence pour remplacer Ousmane Dembélé, et que le français revenait plus tôt que prévu, il n'aura pas le droit de jouer avec le FC Barcelone pour une période de cinq mois à compter de février 2020. En recrutant un attaquant d'urgence, le Barça mettra automatiquement fin à la saison d'Ousmane Dembélé.