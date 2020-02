Mercato PSG : Angel Di Maria persiste et signe pour son avenir

Angel Di Maria réalise une belle saison au PSG. L’international argentin est heureux au sein du club de la capitale et compte achever sa carrière européenne à Paris.

Angel Di Maria est heureux au PSG

Arrivé au Paris Saint-Germain en aout 2015, Angel Di Maria est aujourd’hui l’un des pions clés du dispositif de Thomas Tuchel. Et sa situation ne devrait pas changer de si tôt. En effet, Angel Di Maria réalise une très belle saison. Il a inscrit 11 buts et délivré 14 passes décisives (toutes compétitions confondues) cette saison sous le maillot rouge et bleu. Les statistiques parlent d’elles-mêmes. Le joueur de 31 ans reste un véritable atout offensif pour le Paris Saint-Germain.

Titulaire indiscutable, l’international argentin est l’un des quatre fantastiques du PSG avec Kylian Mbappé, Mauro Icardi et Neymar. Et l’attaquant parisien n’a pas hésité à en rajouter une couche sur son avenir au Paris SG. Dans une interview accordée au magazine du club, Angel Di Maria a confié qu’il vit « un pur bonheur depuis cinq ans » au Paris Saint-Germain. Il a également une idée bien précise pour la suite de sa carrière. Il sait ce qu'il veut.

Angel Di Maria souhaite terminer sa carrière européenne à Paris

En effet, l’ancien joueur du Real Madrid et Manchester United a réaffirmé sa volonté d’avoir le PSG comme dernier club européen. « Honnêtement, le jour où j’ai signé à Paris, je suis venu avec l’idée de finir ma carrière ici (…) j’espère vraiment finir ma carrière en Europe ici », a-t-il assuré. Preuve que l’ancien Madrilène s’épanouit dans la capitale française.

Toutefois, le joueur de 31 ans n’a jamais caché son souhait de rejoindre son pays natal, l'Argentine, quand sera venu le moment de ranger les crampons. En attendant, on peut espérer qu’il prolongera son aventure à Paris. Pour rappel, Angel Di Maria est sous contrat jusqu’en juin 2021 avec le Paris Saint-Germain.