OL : Révélations de Tousart sur son transfert au Hertha Berlin

Lucas Tousart est désormais un joueur du Hertha Berlin, club avec lequel il a signé jusqu’en juin 2025. Revenu sur son transfert de l’ OL, le milieu de terrain fait des révélations.

Lucas Tousart va-t-il franchir un palier au Hertha Berlin ?

Lucas Tousart est toujours à l’ OL, mais il est prêté par le Hertha Berlin jusqu’à la fin de la saison. Sinon, le milieu défensif s’est engagé avec le club allemand pour cinq saisons et demie. Présent en conférence de presse ce mardi, avant le match contre l’Amiens SC, mercredi (19h), le joueur de 22 ans s’est confié sur son transfert.

« Je me sens bien. Le club (Hertha Berlin, ndlr) et moi avons eu l’occasion de fixer cela dès le mercato hivernal. Ça me libère d’un poids puisque je sais déjà où je serai la saison prochaine », a-t-il expliqué. Après une saison à Valenciennes en Ligue 2 et quatre saisons et demie à l’ OL, Lucas Tousart rêvait de franchir un palier. Et selon lui, la Bundesliga et le club de la capitale allemande sont propices à la réalisation de son objectif.

« Ça faisait longtemps que j’étais à Lyon, j’avais besoin de connaitre quelque chose de nouveau. Le Herta est un club qui va jouer les premiers rôles dans le futur, il y a eu un investisseur, donc c’est aussi un pari sur l’avenir », a justifié l’International Espoir Français. Une chose est certaine, il ne débarquera pas à Berlin dans l’inconnu total.

« J’ai beaucoup discuté avec de jeunes joueurs français qui jouent en Bundesliga, c’est un championnat qui réussit bien aux Français. Je pense que c’est un championnat qui peut me correspondre », a appris Lucas Tousart.

Tousart justifie son prêt à l' OL dans la foulée de son transfert

Le milieu de terrain laissé à la disposition de l’ OL jusqu’au terme de la saison a également expliqué son prêt. « Ça me tenait à cœur de rester ici (à Lyon) jusqu’à la fin de saison pour accomplir les objectifs du club. Ce transfert m’a libéré et ça se ressent, je pense, indirectement sur le terrain », a fait savoir le natif d’Arras.

À noter que l’Olympique Lyonnais a conclu le transfert du joueur formé à Valenciennes pour un montant de 25 M€. Ce dernier avait été recruté au VAFC à 2,6 M€ en août 2015, selon Transfermarkt.