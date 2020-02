LOSC - Rennes (1-0) : Rémy relance les Dogues, les notes du match

Dans l'affiche entre le quatrième et le troisième de Ligue 1, le LOSC a battu ce mardi le Stade Rennais 1 but à 0 au stade Pierre-Mauroy. Devant au score dès l'entame de la rencontre grâce à une réalisation de Loïc Rémy, les Lillois ont ensuite géré leur avance face à des Bretons hors du coup. Ce succès permet au LOSC de revenir à trois points de son adversaire du soir.

LOSC : Loïc Rémy punit les Rennais d'entrée de jeu

Benjamin André (7) : extrêmement actif et volontaire, l'ancien Rennais a réalisé une très grosse première mi-temps. Outre ses nombreux ballons récupérés, il a su également bien orienté le jeu de son équipe. Moins d'influence offensive en seconde période mais toujours aussi précieux pour stopper ou contrarier les quelques attaques bretonnes.

Loïc Rémy (6) : de nouveau titularisé aux côtés d'Osimhen, l'international français a été l'homme décisif de la rencontre en ouvrant le score d'une frappe de 20 mètres à ras de terre (4e), son quatrième but de la saison en Championnat. Habile pour garder le ballon dos au but, il s'est moins montré par la suite mais aurait tout de même pu doubler la mise à la 68e minute si sa frappe enroulée du droit avait été plus précise. Remplacé juste après cette action par Luiz Araujo.

Jonathan Ikoné (6) : lui aussi s'est montré décisif ce mardi soir en interceptant la passe manquée de Raphinha et en servant Rémy sur l'ouverture du score. Une nouvelle fois bien en jambes et inspiré, à l'image de cette belle talonnade pour Osimhen dans la surface (42e), il ne semble plus très loin de son meilleur niveau.

Reinildo (6) : le latéral gauche mozambicain est en net progrès depuis quelques matches. Très solide défensivement, il a parfaitement fermé son couloir, même si la sortie précoce de Raphinha lui a certainement grandement facilité la vie. Il ne lui reste plus qu'à apporter un peu plus sur le plan offensif.

Jonathan Bamba (4) : très inquiétant en première mi-temps de par ses approximations techniques et son manque de confiance flagrant, l'ailier du LOSC a su toutefois relevé la tête au retour des vestiaires en étant à l'origine ou à la conclusion de quelques actions de son équipe. Dommage que sa belle reprise lobée de l'extérieur du pied droit à la 72e ne termine sa course au-dessus de la transversale de Mendy.

Les autres joueurs du LOSC

Mike Maignan (6) ; Zeki Çelik (5) ; José Fonte (5) ; Gabriel (6) ; Renato Sanches (4) ; Victor Osimhen (5)

Stade Rennais : Mendy pas clair sur le but

Flavien Tait (6) : l'ancien Angevin a dû se sentir bien seul sur la pelouse de Pierre-Mauroy. Unique Rennais capable de mettre un peu en danger la défense nordiste, son centre pour Raphinha interceptée par Maignan (28e) et sa très belle frappe enroulée frôlant la lucarne du portier lillois (70e) auraient mérité meilleur sort.

Édouard Mendy (4) : peu mis en danger sur l'ensemble du match, le gardien sénégalais est loin d'être irréprochable sur la frappe de Rémy. Largement sur la trajectoire du ballon, sa main droite n'est cependant pas assez ferme pour pousser celui-ci hors du cadre. Auteur par ailleurs d'une bonne sortie au-devant d'Osimhen (42e), cette action de la 4e minute plombe sa soirée.

Benjamin Bourigeaud (4) : décisif vendredi contre le FC Nantes après être entré en jeu, le milieu avait été cette fois-ci titularisé par Julien Stéphan en lieu et place de James Léa-Siliki. Mais à l'image de son compère Camavinga, il a été transparent et n'a rien apporté de positif à son équipe, hormis sur ce coup franc cadré repoussé facilement des deux poings par Maignan.

Eduardo Camavinga (3) : aligné d'entrée de jeu pour la 21ème fois de la saison en Ligue 1, ce qui fait beaucoup pour un jeune homme de 17 ans, le phénomène du Stade Rennais a confirmé ce mardi soir ses difficultés du moment. Moins frais physiquement, il ne semble plus capable de se projeter vers l'avant et ses sorties de balle sont moins tranchantes. L'arrivée de Steven Nzonzi va lui permettre de souffler un peu et d'avoir moins de responsabilités sur les épaules.

M'Baye Niang (3) : pas franchement aidé par ses partenaires offensifs, le buteur rennais est passé complètement à côté de sa rencontre. Bien pris par Gabriel et Fonte, le Sénégalais n'a jamais réussi à se défaire de l'emprise des deux défenseurs du LOSC. Aucune occasion à se mettre sous la dent.

Les autres joueurs du Stade Rennais

Hamari Traoré (5) ; Damien Da Silva (5) ; Joris Gnagnon (5) ; Faitout Maouassa (4) ; Romain Del Castillo (3) ; Yann Gboho (4)