Barça Mercato : Le remplaçant d’Ousmane Dembélé déjà trouvé

Un temps envisagé, le FC Barcelone a récemment assuré que la succession de Luis Suarez n’est plus d’actualité. Mais la rechute d’Ousmane Dembélé aurait contraint le club catalan à revoir ses plans. Les Blaugranas songeraient désormais à attirer un nouvel attaquant en tant que joker médical.

Barça : Un joker médical envisagé pour remplacer Ousmane Dembélé

Nouvel entraineur du FC Barcelone, Quique Setién avait clairement réclamé l’arrivée d’un renfort offensif cet hiver. Un nouvel attaquant afin de compenser la longue absence de Luis Suarez. L’international uruguayen, opéré du genou, sera indisponible durant quatre mois, soit jusqu’en mai prochain. Raison pour laquelle le coach catalan souhaitait trouver son remplacement durant le dernier mercato hivernal. Mais recruter un buteur de classe mondiale en plein milieu de saison n’est pas chose aisée.

Résultat, les dirigeants catalans ont renoncé à recruter un nouvel attaquant. « Il a été décidé de ne faire aucun recrutement sur ce mercato d'hiver, parce que si ce n'est pas pour améliorer ce que l'on a déjà, mieux vaut ne pas le faire », a récemment déclaré Guillermo Amor, directeur des relations institutionnelles du Barça. Quique Setién devrait se contenter de l’effectif actuel pour la suite de la saison. Mais la blessure d’Ousmane Dembélé a totalement changé la donne.

L’entraineur catalan espérait compter sur l'ailier polyvalent afin d’aider en attaque. Sauf qu' Ousmane Dembélé s’est blessé à l’entrainement et pourrait être indisponible pour le reste de la saison. Face à cette cascade de blessures, le besoin de renfort offensif s’amplifie au sein du FC Barcelone. Et selon les informations du journal AS, le club catalan serait désormais à la recherche d’un nouvel attaquant pour compenser les blesures d'Ousmane Dembélé et Luis Saurez.

Cédric Bakambu, l’heureux élu ?

En effet, la source explique que le FC Barcelone s’active pour faire venir un nouvel attaquant en tant que joker médical. Cédric Bakambu serait la cible prioritaire des Catalans. L’attaquant congolais a réalisé une belle saison au Beijing Guoan (en Chine) et a clairement tapé dans l’oeil du Barça. Il a déjà été approché cet hiver. Les Catalans seraient alors revenus à la charge et s’activeraient en coulisse pour boucler son transfert. Le FC Barcelone souhaiterait le recruter sous la forme d’un prêt allant jusqu’à l’issue de la saison et l’ancien joueur de Villareal ne serait pas insensible au projet blaugrana.