Barça : Tensions, Lionel Messi répond sèchement à Abidal

Capitaine du FC Barcelone, Lionel Messi a fait passer un message clair à Eric Abidal concernant le licenciement d’Ernesto Valverde. Une prise de parole du génie argentin qui n’est pas passée inaperçue.

La réponse sèche de Lionel Messi à Éric Abidal

Lors d’une interview accordée au journal Sport, Eric Abidal a abordé divers sujets, dont le départ d’Ernesto Valverde du FC Barcelone. Le directeur sportif catalan a expliqué comment la décision de licencier le coach espagnol a été prise.

Eric Abidal a avoué que les résultats négatifs n’étaient pas la seule raison de ce limogeage. La communication d’Ernesto Valverde et sa gestion du groupe catalan posaient également problème. Au point où « beaucoup de joueurs n’étaient pas satisfaits et ne travaillaient pas », a expliqué le dirigeant catalan pour justifier le départ d’Ernesto Valverde. Une sortie d’Eric Abidal qui n’a pas été du gout de Lionel Messi.

En effet, l’international argentin s’est prononcé sur ces déclarations via son compte Instagram. Le capitaine argentin est monté au créneau et assure que « chacun doit être responsable de son travail et assumer ses décisions ». Pour lui, il faut faire la part des choses. « Les joueurs sont responsables de ce qui se passe sur le terrain », tandis que « les dirigeants doivent assumer leurs responsabilités et les décisions qu’ils prennent ».

Des conséquences sur le vestiaire

Lionel Messi ne s’est pas arrêté là. Le meilleur buteur de l'histoire du FC Barcelone a poursuivi sa critique. Pour lui, les joueurs ne sont nullement impliqués dans la décision de licencier d’Ernesto Valverde. Le joueur de 32 ans regrette alors la sortie du directeur sportif catalan qui pourrait avoir des répercussions sur le vestiaire. Car selon lui, « quand on parle des joueurs, il faudrait donner des noms, sinon on risque de salir tout le monde et d’alimenter des rumeurs qui ne sont pas vraies ».

La tension est visiblement montée d’un cran au sein de l'institution catalane.