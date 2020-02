PSG : Une attitude de lâche dénoncée chez Neymar

Neymar, le numéro 10 brésilien du PSG n’a pas que des admirateurs parmi les spécialistes foot en France. L’ancien Barcelonais a même des détracteurs qui dénoncent sa conception de ce sport roi.

Flamber face aux petits "une attitude de lâche"

Neymar, face à Montpellier (5-0), a été très bon. Même s’il n’a pas marqué, il a participé au succès de son équipe en transmettant à Kylian Mbappé le ballon de son but inscrit à la 57e minute du match. Mais Neymar n’a pas terminé la rencontre en beauté, il a par exemple été sanctionné d’un carton jaune suite à sa contestation un peu trop véhémente d’une décision arbitrale.

Mais par-dessus tout, c’est l’apport du joueur face aux petites équipes qui interpellent Daniel Riolo, lequel affirme que le brésilien ne se comportera pas face au Barcelone comme il l’a fait face au Mhsc.

Ce comportement du brésilien ne plait pas à tout le monde et c’est Daniel Riolo qui s’est chargé de livrer sa réaction sur ses agissements. « Je ne supporte pas les gens qui font les forts avec les faibles », a fait savoir le consultant RMC, avant de rajouter « Il ne fera pas ce qu’il a fait contre Montpellier face au Real Madrid. C’est une attitude de lâche. Il fait ça, car il se sent supérieur et qu’il l’est ».

Neymar comme Zlatan Ibrahimovic ?

« Neymar l’a déjà fait au Barça, mais dans un grand match de Ligue des Champions, tu ne le fais pas (…) », confie le consultant sportif avant de rajouter : « C’est comme Ibrahimovic qui se la racontait contre les petits », assure le journaliste au micro de RMC.

À 27 ans, Neymar peut-il encore changer sa façon de jouer au football ? Pas si sur, même si comme tous les joueurs de haut niveau il peut encore faire quelques progrès. Il faut noter que son envie de faire le spectacle est une des caractéristiques appréciées chez lui par ses fans. Le côté foot-spectacle de son jeu participe à faire de lui une icône du ballon rond.