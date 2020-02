AS Monaco : Passe d'armes verbale entre Robert Moreno et Moulin

Trois jours après la défaite cauchemardesque subie à Nîmes, l'AS Monaco a relevé la tête mardi soir en battant le SCO Angers (1-0) au stade Louis-II. Piqué par Stéphane Moulin en conférence de presse sur la production de son équipe, Robert Moreno a répondu sèchement à l'entraîneur angevin !

Robert Moreno s'adapte au football français

Animé lors de son arrivée à l'AS Monaco par la volonté de pratiquer un football de possession et porté sur l'offensive, Robert Moreno a remporté son premier match en Ligue 1 d'une manière totalement opposée.

Devant au score au bout de 18 minutes de jeu grâce au deuxième but en Championnat de Stevan Jovetic, les Monégasques ont ensuite arrêté de jouer et se sont arrachés pour défendre leur avantage.

Une façon de faire qui a énormément surpris Stéphane Moulin, le coach du SCO Angers, qui n'a pu s'empêcher de le souligner en conférence de presse d'après-match.

"Vue la physionomie de la rencontre, c'est un hold-up à domicile. On a archi-dominé après la pause. Ils ont décidé de se replacer dans leur moitié de terrain, ils ont dégagé en touche systématiquement. Avec la valeur des joueurs qui composent cette équipe, c'est incroyable, on ne pouvait pas imaginer ça", a confié le technicien angevin dans des propos rapportés par L'Equipe.

Parvenus aux oreilles de son homologue monégasque, les propos de Moulin ont bien sûr été commentés par le technicien de l'ASM, qui a déclaré avoir tout simplement décidé de rectifier le tir après les dernières déconvenues subies par ses joueurs.

"Ce qui était volontaire, c'était de défendre tous ensemble. On a été bien meilleur qu'eux en première période. Quand ils ont été menés, ils ont commencé à prendre beaucoup de risques, comme nous l'avions fait lors de nos derniers matches. On s'était pris des buts sur des contres et tout le monde se demandait pourquoi on avait pris tant de risques. Bienvenue dans le football français Robert Moreno ! Je sais m'adapter à toutes les situations", a rétorqué un Moreno agacé par les propos tenus par Stéphane Moulin et qui a rappelé que sa philosophie était d'abord de gagner.

À défaut d'avoir vu du spectacle sur le terrain, ce Monaco-Angers a au moins eu le mérite d'être passionné en conférence de presse.