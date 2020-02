LOSC Mercato : Et si Mike Maignan rejoignait un grand d'Europe ?

Titulaire dans les buts du LOSC depuis trois saisons, Mike Maignan est devenu l'un des meilleurs gardiens de but français. Ses très belles et régulières prestations pourraient d'ailleurs lui permettre de franchir un gros cap lors de la prochaine intersaison...

Il faudra mettre le prix pour recruter Maignan

Sacré meilleur gardien de Ligue 1 en mai dernier lors de la cérémonie des trophées UNFP décernés pour la saison 2018-2019, Mike Maignan confirme cette année qu'il est un gardien extrêmement fiable. Un peu moins en vue que la saison dernière, il reste tout de même une valeur très sûre de notre championnat.

Convoqué régulièrement en équipe de France depuis la fin de la saison dernière, notamment en raison de la blessure cet automne d'Hugo Lloris, le portier du LOSC a une petite chance de faire l'Euro cet été, même si le poste de numéro 3 semble plutôt dévolu à Alphonse Aréola malgré son statut de remplaçant au Real Madrid.

Mais même sans Championnat d'Europe, la trêve estivale risque d'être animée pour le gardien formé au PSG puisqu'Eurosport a récemment affirmé qu'il était l'une des priorités de Chelsea pour la saison prochaine.

Frank Lampard étant très mécontent du rendement de Kepa Arrizabalaga (acheté 80 millions d'euros à l'Athletic Bilbao il y a un an et demi), au point de reléguer l'Espagnol sur le banc face à Leicester (2-2) le week-end dernier, le technicien des Blues serait décidé à recruter un nouveau rempart en vue de la saison prochaine.

Très apprécié par Lampard, qui a eu l'occasion de le croiser en phase de poules de la Ligue des Champions, Mike Maignan pourrait être ainsi l'heureux élu, même si le nom de Nick Pope, le gardien de Burnley et international anglais (2 sélections) a également été mentionné par L'Express.

Sous contrat jusqu'en 2022 avec le LOSC et estimé à 22 millions d'euros par Transfermarkt, Mike Maignan pourrait bien rapporter beaucoup plus au LOSC au vu du talent des dirigeants lillois pour vendre leurs actifs et des prix pratiqués sur le marché des transferts.

Une quarantaine de millions d'euros ne serait pas une somme incongrue pour un joueur seulement âgé de 24 ans.