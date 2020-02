Bordeaux : Paulo Sousa fait le point sur les dossiers Adli et Kalu

Battus par Brest le 18 décembre dernier en Coupe de la Ligue, les Girondins de Bordeaux tenteront de prendre leur revanche ce mercredi soir lors de la 23e journée de Ligue 1. Un déplacement auquel Yacine Adli a été convié, au contraire de Samuel Kalu. Deux joueurs dont Paulo Sousa a parlés en conférence de presse...

Bordeaux : Paulo Sousa parle de certains cas individuels

Quelque peu frustré par le mercato hivernal réalisé par les Girondins de Bordeaux et par le match nul concédé à domicile contre l'Olympique de Marseille (0-0) dimanche soir, Paulo Sousa veut désormais sortir de ce sentiment et de nouveau connaître les joies de la victoire et du travail bien fait.

Et c'est sur la pelouse du Stade Brestois que les joueurs bordelais tenteront de combler leur entraîneur, une pelouse qui ne leur avait pas réussi en huitièmes de finale de la Coupe de la Ligue (0-2).

Pour cette occasion, Paulo Sousa a convoqué un groupe de 20 joueurs, dans lequel figure la dernière recrue Ruben Pardo mais aussi le jeune Yacine Adli. Moins performant en fin d'année 2019, celui-ci a perdu sa place de titulaire après l'arrivée de Rémi Oudin en janvier, mais Paulo Sousa continue de penser que le joueur formé au PSG a un bel avenir devant lui.

"Il a eu une très bonne progression. Quand il est arrivé à son meilleur moment, son physique ne lui a pas donné la possibilité de maintenir ce type de performance. Mais je suis sûr que c’est un joueur qui ira très loin. Il doit juste se développer au niveau musculaire et s'adapter à l'intensité de la compétition", a déclaré le coach des Girondins en conférence de presse.

Un autre cas a été abordé par Paulo Sousa, celui de Samuel Kalu, blessé actuellement au genou et dont le comportement en interne est souvent montré du doigt, ce que n'a pas cherché à cacher son entraîneur.

"Samuel Kalu a passé une IRM pour son genou qui n'a rien décelé de particulier, mais il a une douleur. Il a recommencé à courir hier (mardi) [...] J'attends de lui qu'il change son attitude et son niveau d'engagement à l'entraînement et en match. S'il ne change pas ça, il ne pourra pas jouer avec nous."

Il faut noter également le retour dans ce groupe élargi de Paul Baysse, qui n'a disputé aucun match cette saison.