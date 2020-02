OM : Dimitri Payet aime bien l’ AS Saint-Etienne, mais…

Dimitri Payet était présent mardi pour la conférence de presse de veille du match entre l’ ASSE et l’ OM, ce mercredi (21h) en conclusion de la 23e journée de Ligue 1. S’il garde encore de bons souvenirs de son passage dans le Forez, le maître à jouer de l’ Olympique de Marseille ne se priverait pas de battre l’ AS Saint-Etienne.

OM : Dimitri Payet très élogieux envers l’ ASSE

L’ OM ira défier l’ ASSE ce mercredi (21h) en clôture de la 23e journée de Ligue 1. Un choc qui ne laisse pas Dimitri Payet indifférent. En effet, le Réunionnais a passé 4 ans avec l’ AS Saint-Etienne, au début de sa carrière. Quatre belles années qui lui ont permis de « progresser ». Alors, l’ancien Hammer n’a pas encore oublié la formation stéphanoise. Il y a encore des amis et c’est toujours un plaisir pour lui d’y retourner. Enfin, le milieu offensif de l’ OM pense que c’est « toujours plaisant de jouer au Stade Geoffroy-Guichard ».

Dimitri Payet tout de même déterminé à vaincre l’ ASSE

Mais que les Stéphanois ne se méprennent pas sur le sens des propos de Dimitri Payet. Le joueur de l’ OM aime bien son ancien club. C’est indiscutable. Mais pas au point de ne pas vouloir battre les Ligériens ce soir. L’ex-Lillois est clair sur ce détail. L’ Olympique de Marseille devra « prendre des points ». Et pour prendre des points, autrement dit pour vaincre l' ASSE, le club olympien devra « garder cette solidité défensive et être plus performant offensivement ».

Les Stéphanois sont donc prévenus. Dimitri Payet sera très content de les revoir, mais pas pour leur faire de cadeau…