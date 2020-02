ASSE - Ligue 1 : Les consignes de Claude Puel pour vaincre l’ OM

Le choc entre l’ ASSE et l' OM, c'est ce mercredi (coup d'envoi à 21h). Claude Puel, le coach de l'AS Saint-Étienne a livré ses consignes, afin de mettre fin à la série d’invincibilité des Marseillais.

ASSE : Puel conseille l'humilité et la détermination contre l' OM

L’ ASSE est hyper motivée à l’idée d’affronter l’ OM au stade Geoffroy-Guichard, en clôture de la 23e journée de Ligue 1. « Marseille est deuxième du championnat. La concentration et la motivation viennent d’elles-mêmes », a confié l’entraineur des Stéphanois, en conférence de presse d'avant-match.

Alors que l’AS Saint-Étienne n’a pas gagné 5 de ses 6 derniers matchs en Ligue 1, l’Olympique de Marseille n’a pas perdu un seul match lors des 11 derniers disputés. L’équipe d’André Villas-Boas est sur une série de 8 victoires et trois nuls en championnat.

Toutefois, Claude Puel espère mettre un terme à la série, ce mercredi soir. « Mes joueurs ont envie de challenger ce genre d’équipe », a-t-il souligné. Pour y arriver, l’ ASSE doit faire preuve d’humilité, mais surtout de détermination. « On n’a pas le droit d'être suffisants. On doit cravacher comme on l’a fait en coupe ou en championnat contre Nîmes », a conseillé l’entraineur des Stéphanois.

L' ASSE n'a plus de calcul à faire selon Claude Puel

Quinzième au classement avant le choc contre l’ OM, l’AS Saint-Étienne est obligée de glaner des points, afin de redresser la barre. Surtout qu’elle n’en a pris que 3 sur 18 possibles, depuis la mi-décembre 2019.

« Notre classement m'oblige à rester pragmatique. On fera le bilan en fin de saison et d’ici là il n’y a pas de calculs à faire. Il n’y a pas d’autre choix que d’être totalement investi dans nos rencontres. On ne peut pas se permettre d’être en dessous d’un certain niveau de performance. Notre défaite à Metz nous a fait mal, mais elle doit nous servir pour la suite », a recommandé Claude Puel.