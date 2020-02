OM : Une vente de l’ OM déjà décidée par Frank McCourt ?

Franck McCourt est-il venu pour s’inscrire dans la durée avec l’ OM ? Cette question a déjà reçu des réponses contradictoires. C’est le tour d’ Omar Sy, grand passionné de l’ Olympique de Marseille, de répondre à cette question.

L’ OM très bien relancé sur le plan sportif ?

Depuis son rachat des mains de Margarita Louis-Dreyfus par Frank McCourt en octobre 2016, l’ OM fait l’effort de redorer son blason d’antan. Sur le plan sportif, les résultats sont bons cette saison et le parcours est très prometteur. André Villas-Boas, arrivé sur le banc fin mai, et ses hommes visent une qualification en Ligue des Champions la saison prochaine. Un objectif à portée du club marseillais, deuxième de Ligue 1 et qualifié pour les quarts de finale de la coupe de France. C’est dire si l’ OM respire la grande forme cette saison.

Le club olympien plombé par une crise économique ?

Mais on ne peut pas en dire autant sur le plan financier. Lancé dans une politique de recrutement actif avec l’arrivée de Frank McCourt, l’ OM enregistre désormais un gros déficit de près de 91,5 millions d’euros. De quoi attirer l’attention de l’UEFA avec son fair-play financier. Pour être franc, le club phocéen n’aurait plus d’argent dans ses caisses. C’est désormais la crise économique. Une situation financière qui a empêché les dirigeants marseillais de recruter activement pendant l’été et pas du tout lors du mercato hivernal.

Quelle décision de Frank McCourt face à la crise ?

Le tout est maintenant de savoir ce que Frank McCourt va décider de faire pour mettre fin à la crise financière de l’ OM. Le propriétaire américain va-t-il réinjecter de l’argent pour permettre au club de recruter, ou bien il va laisser le club se débrouiller tout seul ?

C’est en substance la question qui a été posée à Omar Sy dans l’émission Team Duga sur RMC Sport. Selon l’acteur français, grand supporter de l’ Olympique de Marseille, Frank McCourt ne fera rien de tout cela. Omar Sy se dit convaincu que le milliardaire bostonien « va vendre l’OM, et très vite ».

Pourquoi Frank McCourt devrait-il vendre le club ? Omar Sy explique que l’Américain n’est pas venu pour s’éterniser avec l’ Olympique de Marseille. Il est venu pour « d’autres intérêts notamment immobiliers ». Ces intérêts étant désormais réalisés, Frank McCourt « va vendre » l’écurie phocéenne et s’en aller.