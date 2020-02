PSG : Eric-Maxime Choupo-Moting exclu par la direction

Eric-Maxime Choupo-Moting va probablement vivre ses six derniers mois au PSG avec beaucoup de tristesse. L'international Camerounais a été exclu de la liste des joueurs retenus par le PSG pour la phase à élimination directe de la Ligue des Champions.

PSG : Coup dur pour Choupo-Moting exclu de la Champions League

Le capitaine des lions indomptables du Cameroun ne devrait plus jouer de match de Ligue des Champions (C1) cette saison. En effet, l'attaquant du Paris Saint-Germain n'a pas été inscrit sur la liste des joueurs retenus par son club pour la phase à élimination directe de la Ligue des Champions. Le PSG entamera les huitièmes de finales de la C1 le 18 février face au Borussia Dortmund.

Choupo-Moting savait en arrivant au PSG qu'il n'aurait pas énormément de temps de jeu. La perspective de jouer dans un grand club, remporter des titres et participer à la Ligue des Champions était une très grande motivation pour lui. En plus, il venait d'achever une très mauvaise saison en Premier League avec Stoke City qui avait été relegué en championship. L'offre du PSG et de Thomas Tuchel était trop belle pour le Camerounais qui n'a pas hésité une seconde.

Pompier en début de saison (2019/20) alors que le PSG avait perdu Cavani, Mbappé et Neymar sur blessure, le Camerounais a fait le job en inscrivant 3 buts en deux matches, doublé contre Toulouse (4-0) et un but contre le FC Metz (2-0). L'arrivée de Mauro Icardi et les retours de Kylian Mbappé, Edinson Cavani et Neymar, ont remis le lion indomptable sur le banc de touche du PSG. A moins de 6 mois de la fin de son contrat, l'attaquant du PSG ne devrait pas recevoir d'offre de prolongation. Son exclusion du groupe participant à la phase à élimination directe de la Ligue des Champions, compétition prioritaire pour le club, est un signe que les jours de Choupo à Paris sont comptés.

Le groupe de 27 joueurs retenu par les dirigeants parisiens

Navas, Rico, Bulka, Innocent - Thiago Silva, Kimpembe, Kehrer, Marquinhos, Meunier, Bernat, Kurzawa, Diallo, Dagba, Kouassi, Mbe Soh - Verratti, Paredes, Sarabia, Herrera, Gueye, Aouchiche - Mbappé, Cavani, Neymar, Di Maria, Icardi, Draxler.