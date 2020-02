FC Barcelone : Après Messi, vers un limogeage d' Eric Abidal ?

La tension est vive à Barcelone suite aux propos d’ Eric Abidal, le directeur sportif du Barça. Après la sortie fracassante de Lionel Messi, la presse espagnole annonce qu’une réunion d’urgence a été organisée.

Réunion décisive pour l’avenir d’ Eric Abidal

Défait en Supercoupe d’Espagne, devancé par le Real Madrid en Liga, privé de Luis Suarez et Ousmane Dembélé pour de longs mois, le Barça est dans le dur. Le FC Barcelone aurait pu se passer d’une nouvelle crise, car depuis mardi, une sortie du directeur sportif des Blaugrana, Eric Abidal a quelque peu envenimé l’atmosphère chez le champion d’Espagne en titre.

Mercredi, la presse ibérique, notamment RAC 1 a annoncé qu’une réunion d’urgence a été planifiée par Josep Maria Bartomeu. Le média espagnol révèle que le président des Blaugrana a dû abréger un séjour pour faire face à la nouvelle crise qui secoue le Barça. Le patron du club catalan devrait notamment s’entretenir avec Eric Abidal. Le Français ne s’était pas montré tendre envers les joueurs au moment d’évoquer le limogeage d’Ernesto Valverde.

Tension Messi-Abidal à Barcelone

Dans les colonnes de Sport, Eric Abidal est revenu sur le passage d’Ernesto Valverde. S’il a reconnu les mauvaises performances de l’équipe, le dirigeant français estimait surtout que « beaucoup de joueurs n’étaient pas satisfaits et ne travaillaient pas beaucoup ». Des propos qui ont déclenchés l’ire de Lionel Messi.

Sur Instagram, l’attaquant vedette du Barça invitait Eric Abidal à nommer les joueurs mis en cause. Pour Lionel Messi, « il faudrait donner des noms parce que sinon on salit tout le monde et on alimente des rumeurs qui ne sont pas vraies ». Une sortie du capitaine du Barça qui n’a fait que raviver la tension alors que le club est fragilisé.

D’après RAC 1, une décision forte devrait être prise par Josep Maria Bartomeu. Le média n’exclut pas un limogeage d’ Eric Abidal. Le Français occupe le poste de directeur sportif chez les Blaugrana depuis 2018.