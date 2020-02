OL : Aulas prépare-t-il le transfert de Moussa Dembélé ?

Intérêt de Manchester United et Chelsea, Moussa Dembélé n’a pas bougé cet hiver. L’ OL n’a pas souhaité transférer son meilleur buteur actuel. Toutefois, Jean-Michel Aulas aurait fixé le tarif de ce dernier, en vue du mercato estival.

Moussa Dembélé sur le marché des transferts l'été prochain ?

L’ OL a bloqué Moussa Dembélé qui était très courtisé par Manchester United et Chelsea cet hiver. « On n’a pas changé d’avis. Moussa est un excellent joueur, dont on a besoin. Ce n’est pas une question d’argent. Il y a eu des offres pour lui et d'autres joueurs, mais il ne partira pas au mois de janvier. Parce qu'il a envie de rester pour gagner avec Lyon », avait assuré Jean-Michel Aulas, sur RMC Sport, en début d'année.

Cependant, la position du patron du club rhodanien sur l’avenir de l’attaquant de l'Olympique Lyonnais pourrait ne pas être la même lors du mercato d’été. Le président de l' OL pourrait bien décider de transférer le joueur formé au PSG si une offre irrésistible tombe sur son bureau.

Moussa Dembélé vendu par l' OL à 70 M€ à l'été ?

Cette éventualité est d’ailleurs évoquée par le London Evening Standard. Selon cette source, l’Olympique Lyonnais aurait fixé le montant auquel il souhaiterait lâcher Moussa Dembélé. Le média annonce une somme de 60 millions de livres, soit environ 70 millions d'euros pour céder l’avant-centre de 23 ans. L’international Espoir Tricolore est sous contrat à Lyon jusqu'en juin 2023. Selon l’estimation du site spécialisé, le tarif du meilleur buteur de l’ OL est de 40 M€.

Rappelons que Moussa Dembélé a marqué 18 buts et délivré 6 passes décisives en 33 apparitions cette saison. En Ligue 1, il a inscrit 12 buts en 21 matchs joués. En l’absence de Memphis Depay blessé, Lyon compte sur le natif de Pontoise pour atteindre ses objectifs. À savoir aller loin en Ligue des Champions, finir sur le podium de Ligue 1 et gagner une coupe (de la Ligue ou de France) au moins.