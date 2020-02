PSG - Ligue 1 : la maladie chronique dont souffre Neymar Jr...

Neymar Jr est sans aucun doute l'un des meilleurs joueurs du monde, malgré ses deux dernières années compliquées. Mais le Brésilien souffre sûrement d'une maladie chronique. Explications !

Neymar, depuis son arrivée en Europe

En effet, la star brésilienne du PSG semble souffrir d'une maladie rare qui se manifeste chaque année à la même période, depuis son arrivée en Europe. Comme les saisons d'une année, le Brésilien est toujours absent des terrains au moins une fois entre février et mars. Coïncidence ou malchance, nous préférons penser à une maladie chronique...

Au Barça, Neymar Jr n'a jamais réalisé de saison complète

Lors de son arrivée en Europe durant la saison 2013-2014, Neymar a subi une blessure à la cheville qui l'a tenu éloigné des terrains du 19 janvier au 9 février. Il a manqué les matchs de championnats contre Levante, Malaga, Valence et Séville, ainsi que les matchs de coupe contre Levante et la Real Sociedad. La saison suivante, 2014-2015, le Brésilien a manqué la rencontre du 8 mars contre le Rayo Vallecano. Il n'était pas blessé, mais suspendu pour accumulation de cartons jaunes. Durant la saison suivante, 2015-2016, Neymar était une fois de plus suspendu pour accumulation de cartons jaunes en mars. Il a manqué le match contre Eibar. Et pour sa dernière saison au FC Barcelone, 2016-2017, Neymar Jr a manqué un seul match de toute la saison en raison d'une blessure. Il a manqué la rencontre face au Deportivo, en mars.

Le Brésilien a continué sur la même lancé au Paris Saint-Germain

Une fois arrivé au PSG, 2017-2018, le Brésilien a subi une fracture du métatarse qui l'a tenu à l'écart pendant trois mois. Il s'est blessé juste quelques jours avant l'anniversaire de sa sœur, Rafaella et a manqué plusieurs matchs de championnat et de Ligue des Champions. La saison suivante, 2018-2019, Neymar Jr était de nouveau blessé quelques jours avant son anniversaire. Le Brésilien a été absent pendant 85 jours.

Cette saison, Neymar va une fois de plus manquer des matchs durant la même période, février - mars. Il était absent mardi, lors de la victoire du PSG face au FC Nantes (2-1). Si ce n'est pas une maladie chronique qui ressurgit toujours à la même période, alors qu'est ce que c'est ?